Чешская экономика все больше зависит от украинцев Сегодня 17:21 — Мир

Ключевым вопросом для чешского рынка труда остается привлечение украинцев

Чешская экономика продолжает остро нуждаться в иностранных работниках, и наибольшую роль среди них играют украинцы. В настоящее время иностранцы составляют более 10% населения Чехии, а украинцы — самая большая группа среди них. В то же время, компании продолжают испытывать дефицит кадров, особенно в транспортной сфере и на непрерывных производствах.

Об этом говорилось в программе «Баланс» (Bilance) Чешского телевидения, передает Radio Prague International.

Чехии не хватает работников

Чешский рынок труда оказался в сложной ситуации. Несмотря на то, что в стране проживает более 1,1 млн. иностранцев, работодатели по-прежнему не могут закрыть тысячи вакансий.

По данным кадровой компании ManpowerGroup, более 60% работодателей испытывают трудности с поиском работников.

Генеральный директор компании Ярослава Резлерова заявила, что через 15 лет Чехии может не хватать около 100 тысяч экономически активных работников.

Зависимость от иностранной трудовой силы наиболее заметна в тяжелой и пищевой промышленности и на транспорте. К примеру, в пардубицкой компании CEE Logistics иностранцы составляют уже 80 процентов всех водителей. Это, прежде всего, граждане Украины, а также Казахстана и Молдовы.

Похожая ситуация и в пищевой промышленности. Холдинг Agrofert подтверждает, что непрерывные производства без иностранцев практически остановятся.

Фирмы пытаются завозить людей через правительственную программу «Квалифицированный работник», но подвергаются строгим квотам и недостаточным возможностям чешских диппредставительств за рубежом. Предприятия ищут за границей конкретную рабочую силу, даже обучают там этих работников. Государство потом помогает им ускорить получение разрешений на труд и на пребывание. Но этого оказывается маловато. Где-то есть работники, но исчерпаны квоты, где-то квоты остаются незаполненными — подходящих работников не нашлось.

Украинцы остаются недооцененными на рынке труда

Ключевым вопросом для чешского рынка труда остается привлечение украинцев. В настоящее время в Чехии проживает более 600 тысяч граждан Украины как беженцев, так и людей с другими типами вида на жительство.

Социологи отмечают, что украинцы в Чехии преимущественно моложе и лучше образованы, чем среднестатистическое население страны. В то же время, их профессиональный потенциал используется не полностью.

По словам социологи Паулины Табери из компании CVVM, в Украине 45% украинцев работали специалистами, тогда как в Чехии по специальности трудоустроились только 16%. Наибольшую категорию составляют вспомогательные и неквалифицированные работники. Люди перешли с высококвалифицированных должностей на обслуживание машин и монтаж.

Главной преградой остается язык

Эксперты отмечают, что Чехия успешно справилась с приемом и расселением беженцев, однако интеграция иностранцев на рынке труда продвигается гораздо медленнее. Основной проблемой называют языковой барьер.

Представитель Интеграционного центра Прага Валентина Мудрова заявила, что государство сейчас поддерживает бесплатные курсы чешского языка преимущественно для отдельных профессий, в частности, в сфере медицины и социальных услуг. Для людей других специальностей доступ к языковому обучению ограничен.

Неприбыльные организации также сообщают о нехватке финансирования для преподавания чешского языка иностранцам.

К тому же, некоторые работодатели не имеют мотивации к тому, чтобы научить своих работников чешскому языку. «Их удовлетворяет, что они обладают способной и дешевой рабочей силой на низких должностях. Если эти люди передвинутся выше, работодатели их лишатся», — говорит Мудрова.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что наибольшее количество украинских беженцев в странах Европейского Союза проживает в Германии. В то же время, по количеству на душу населения лидирует Чехия. По данным Министерства внутренних дел Чехии, по состоянию на середину марта количество лиц с временной защитой в стране выросло до 401 850 человек.

Также мы писали , что в Чехии готовят масштабное обновление правил пребывания иностранцев. Правительство уже поддержало соответствующий закон, который меняет подходы к оформлению документов и усиливает контроль за миграцией. Базовые условия получения вида на жительство остаются без изменений — нововведения касаются прежде всего процедур и взаимодействия с государственными органами.

