Португалия ужесточает правила предоставления гражданства из-за резкого роста иммиграции
В связи с тем, что количество иностранцев в Португалии достигло беспрецедентного уровня, президент страны подписал закон, которым удвоен срок, необходимый иностранцам для получения гражданства.
Об этом сообщает Bloomberg.
Что меняет новый закон для иммигрантов в Португалии
Законопроект, одобренный парламентом в прошлом году при поддержке правоцентристской Социал-демократической партии и ультраправой партии «Чега», продлит срок, необходимый для получения гражданства для большинства иностранцев, с пяти до десяти лет.
Согласно закону, граждане Бразилии, Анголы и других португалоязычных стран должны будут ждать семь лет, чтобы получить гражданство, вместо пяти.
Однако президент Антонио Жозе Сегуро заявил, что надеется, что законодательные изменения не повлияют на рассмотрение заявлений, уже находящихся на рассмотрении.
Массовый приток иммигрантов в Португалию на фоне пандемии создал нагрузку на жилой фонд, систему здравоохранения и сферу общественных услуг страны.
По данным Агентства по вопросам интеграции, миграции и предоставления убежища Португалии, рекордное количество в 1,5 миллиона жителей — около 15% от общей численности населения — сейчас происходит из-за рубежа, что почти втрое превышает показатель 2019 года.
Этот шаг — последний в борьбе Португалии за сокращение значительного отставания в рассмотрении заявлений на иммиграцию, в частности, что касается программы «золотых виз».
«Золотая виза», которая предлагает неевропейцам ускоренный путь к получению права на проживание через инвестиции в размере минимум 500 000 евро (585 000 долларов США) в соответствующие фонды, позволяет инвесторам подавать заявки на гражданство через пять лет после регистрации в программе.
