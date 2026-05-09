В Германии выросло количество безработных

В Германии количество безработных превысило 3 миллиона

В апреле 2026 года количество безработных в Германии составило 3 миллиона человек.

Об этом во время пресс-конференции в Нюрнберге заявила глава правления Федерального агентства занятости ФРГ Андреа Налес.

«Изменения тренда на рынке труда пока не предвидится. Весеннее оживление остается слабым и в апреле», — подчеркнула Налес.

По данным ведомства, в апреле количество безработных составило 3 008 000 человек. Уровень безработицы сохраняется на отметке 6,4%. По сравнению с апрелем прошлого года количество безработных в стране выросло на 77 тысяч человек.

Общее количество занятых в марте 2026 года сократилось на 25 тысяч человек по сравнению с предыдущим месяцем.

«С показателем 45,66 миллиона человек она на 182 тысячи меньше по сравнению с предыдущим годом», — говорится в отчете.

Также возросло количество людей, работающих по сокращенному графику (Kurzarbeit). По предварительным данным, в феврале 2026 года пособие по частичной безработице получали 156 тысяч человек, что на 11 тысяч больше, чем в январе.

До этого Finance.ua отмечал , что в Германии около 5,2 миллиона человек получают пособие Bürgergeld — это люди без работы или с доходами, которых недостаточно для проживания. С 1 июля 2026 года правила изменяются: вместо действующего пособия вводится новый базовый формат выплат.

