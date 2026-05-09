Как рассчитывают пенсию в Германии Сегодня 16:09 — Мир

Есть ли в Германии минимальная пенсия

В Германии не существует фиксированной «минимальной пенсии» для всех. Размер выплаты зависит от стажа и уплаченных страховых взносов. Каждый год работы превращается в пенсионные баллы, которые и определяют будущую сумму.

Об этом сообщает информационный портал Ukrainian in Germany.

Количество пенсионных баллов зависит от уровня доходов: если зарплата примерно соответствует среднему по стране, за год начисляется 1 балл. В дальнейшем эти баллы умножаются на установленную сумму, что и определяет ежемесячную выплату.

В 2026 году один балл дает 39 евро в месяц (примерно 2012 грн до налогообложения). То есть, общее количество накопленных баллов умножается на эту сумму.

Для получения пенсии по возрасту необходимо иметь не менее 5 лет страхового стажа. За такой минимальный период человек обычно накапливает около 5 пенсионных баллов, что дает ориентировочно 190−200 евро ежемесячных выплат (примерно 9805−10 322 грн).

В стаж могут засчитываться также периоды ухода за ребенком, отдельные периоды безработицы, а также добровольные взносы.

Кто может получать прибавку к пенсии в Германии

Если пенсия невысокая, в Германии предусмотрена прибавка к пенсии — Grundrente. Она доступна людям с не менее 33 лет стажа и низким средним доходом.

Однако если у пенсионера есть дополнительные доходы, размер доплаты могут уменьшить или вовсе не назначить.

Например, если человек проработал около 38 лет и получал примерно 60% от средней зарплаты, он может накопить ориентировочно 22−23 пенсионных балла. Это обеспечивает около 900 евро пенсии (брутто).

Дополнительно по программе Grundrente сумма выплат может увеличиться еще на 50−300 евро в зависимости от конкретных обстоятельств.

Что делать, если стажа недостаточно для назначения пенсии

В этом случае назначается не пенсия, а социальное пособие Grundsicherung im Alter.

В 2026 году выплата по программе составляет около 560−600 евро в месяц. Дополнительно государство покрывает расходы на жилье и отопление, поэтому общий уровень поддержки обычно составляет около 900−1100 евро ежемесячно.

