Новые требования к безработным в Германии: какие правила будут действовать с 1 июля
В Германии около 5,2 миллиона человек получают пособие Bürgergeld — это люди без работы или с доходами, которых недостаточно для проживания. С 1 июля 2026 года правила меняются: вместо действующего пособия вводится новый базовый формат выплат.
Как пишет Ausnews. de, правительство заявляет об ужесточении требований к получателям и введении более жестких санкций в случае несоблюдения условий.
Кто подпадает под новые правила
По состоянию на декабрь 2025 года около 3,8 миллиона получателей пособия считались трудоспособными. Речь идет о лицах в возрасте от 15 лет до пенсионного возраста, которые могут работать, но не имеют достаточных доходов.
Иностранцы также могут трудоустраиваться при разрешении службы занятости и на тех же условиях, что и граждане страны.
Работоспособными считаются лица, которые не могут работать по болезни или инвалидности менее трех часов в день при стандартных условиях.
Какие обязанности вводят с 1 июля
С 1 июля для получателей пособия устанавливаются три ключевых требования.
Обязательное личное присутствие
Человек обязано лично явиться в центр занятости на первую консультацию. Дистанционный формат не предусматривается.
Центр занятости также может обязать посещать курсы, обучение или другие мероприятия, в частности, если ранее условия сотрудничества не выполнялись.
Подтверждение поиска работы
Получатели пособия должны подтверждать факт подачи заявлений на вакансии.
При отсутствии сотрудничества центр занятости определяет количество заявлений, сроки их подачи и способ подтверждения. Требования могут быть ужесточены.
Обязанность соглашаться на работу
Получатели должны принимать «приемлемую работу». В частности, для одиноких лиц предполагается полная занятость. Отказ от конкретного предложения будет иметь последствия.
Какая ответственность предусмотрена
Правительство усилило ответственность за невыполнение требований.
- за отказ от подходящей работы или участия в мероприятиях без уважительной причины — сокращение выплат на 30% сроком на три месяца;
- за повторную неявку в центр занятости — уменьшение выплат на 30% сроком на один месяц.
В случае трех подряд пропусков человека может признать недостижимым для службы занятости, что может привести к полной потере права на пособие.
Особенно строгие санкции применяются при отказе от конкретного предложения работы.
В таком случае выплаты могут быть полностью прекращены сроком до двух месяцев. В то же время, средства на аренду жилья могут перечисляться непосредственно арендодателю.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что размер базового социального пособия останется на нынешнем уровне. В частности:
- для одиноких лиц — 563 евро в месяц (без учета аренды и медицинской страховки);
- для супругов — по 506 евро на каждого человека;
- для детей — от 357 до 451 евро в зависимости от возраста.
Около половины (48%) получателей базового соцпособия по безработице в Германии — иностранцы. Среди них сотни тысяч украинских беженцев, бежавших от войны россии в Украине.
Также по теме
Как исправить завышенные платежи за воду
ПартнерскаяSense Bank расширяет возможности для бизнеса: банковские гарантии без бюрократии
Кабмин изменил правила расчета больничных и декретных для ФЛП и самозанятых лиц
Киевское метро полностью отказалось от наличных касс
Что изменится с 1 мая
В Польше готовят новые правила минимальной зарплаты — какие будут суммы