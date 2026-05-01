0 800 307 555
ру
Новые требования к безработным в Германии: какие правила будут действовать с 1 июля

Личные финансы
46
Размер базовой социальной помощи не изменится
В Германии около 5,2 миллиона человек получают пособие Bürgergeld — это люди без работы или с доходами, которых недостаточно для проживания. С 1 июля 2026 года правила меняются: вместо действующего пособия вводится новый базовый формат выплат.
Как пишет Ausnews. de, правительство заявляет об ужесточении требований к получателям и введении более жестких санкций в случае несоблюдения условий.

Кто подпадает под новые правила

По состоянию на декабрь 2025 года около 3,8 миллиона получателей пособия считались трудоспособными. Речь идет о лицах в возрасте от 15 лет до пенсионного возраста, которые могут работать, но не имеют достаточных доходов.
Иностранцы также могут трудоустраиваться при разрешении службы занятости и на тех же условиях, что и граждане страны.
Работоспособными считаются лица, которые не могут работать по болезни или инвалидности менее трех часов в день при стандартных условиях.

Какие обязанности вводят с 1 июля

С 1 июля для получателей пособия устанавливаются три ключевых требования.

Обязательное личное присутствие

Человек обязано лично явиться в центр занятости на первую консультацию. Дистанционный формат не предусматривается.
Центр занятости также может обязать посещать курсы, обучение или другие мероприятия, в частности, если ранее условия сотрудничества не выполнялись.

Подтверждение поиска работы

Получатели пособия должны подтверждать факт подачи заявлений на вакансии.
При отсутствии сотрудничества центр занятости определяет количество заявлений, сроки их подачи и способ подтверждения. Требования могут быть ужесточены.

Обязанность соглашаться на работу

Получатели должны принимать «приемлемую работу». В частности, для одиноких лиц предполагается полная занятость. Отказ от конкретного предложения будет иметь последствия.

Какая ответственность предусмотрена

Правительство усилило ответственность за невыполнение требований.
  • за отказ от подходящей работы или участия в мероприятиях без уважительной причины — сокращение выплат на 30% сроком на три месяца;
  • за повторную неявку в центр занятости — уменьшение выплат на 30% сроком на один месяц.
В случае трех подряд пропусков человека может признать недостижимым для службы занятости, что может привести к полной потере права на пособие.
Особенно строгие санкции применяются при отказе от конкретного предложения работы.
В таком случае выплаты могут быть полностью прекращены сроком до двух месяцев. В то же время, средства на аренду жилья могут перечисляться непосредственно арендодателю.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что размер базового социального пособия останется на нынешнем уровне. В частности:
  • для одиноких лиц — 563 евро в месяц (без учета аренды и медицинской страховки);
  • для супругов — по 506 евро на каждого человека;
  • для детей — от 357 до 451 евро в зависимости от возраста.
Около половины (48%) получателей базового соцпособия по безработице в Германии — иностранцы. Среди них сотни тысяч украинских беженцев, бежавших от войны россии в Украине.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ГерманияСоциальная помощь
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems