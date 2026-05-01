Новые требования к безработным в Германии: какие правила будут действовать с 1 июля

Размер базовой социальной помощи не изменится

В Германии около 5,2 миллиона человек получают пособие Bürgergeld — это люди без работы или с доходами, которых недостаточно для проживания. С 1 июля 2026 года правила меняются: вместо действующего пособия вводится новый базовый формат выплат.

Как пишет Ausnews. de, правительство заявляет об ужесточении требований к получателям и введении более жестких санкций в случае несоблюдения условий.

Кто подпадает под новые правила

По состоянию на декабрь 2025 года около 3,8 миллиона получателей пособия считались трудоспособными. Речь идет о лицах в возрасте от 15 лет до пенсионного возраста, которые могут работать, но не имеют достаточных доходов.

Иностранцы также могут трудоустраиваться при разрешении службы занятости и на тех же условиях, что и граждане страны.

Читайте также Кто принадлежит к среднему классу в Германии

Работоспособными считаются лица, которые не могут работать по болезни или инвалидности менее трех часов в день при стандартных условиях.

Какие обязанности вводят с 1 июля

С 1 июля для получателей пособия устанавливаются три ключевых требования.

Обязательное личное присутствие

Человек обязано лично явиться в центр занятости на первую консультацию. Дистанционный формат не предусматривается.

Центр занятости также может обязать посещать курсы, обучение или другие мероприятия, в частности, если ранее условия сотрудничества не выполнялись.

Подтверждение поиска работы

Получатели пособия должны подтверждать факт подачи заявлений на вакансии.

При отсутствии сотрудничества центр занятости определяет количество заявлений, сроки их подачи и способ подтверждения. Требования могут быть ужесточены.

Обязанность соглашаться на работу

Получатели должны принимать «приемлемую работу». В частности, для одиноких лиц предполагается полная занятость. Отказ от конкретного предложения будет иметь последствия.

Какая ответственность предусмотрена

Правительство усилило ответственность за невыполнение требований.

за отказ от подходящей работы или участия в мероприятиях без уважительной причины — сокращение выплат на 30% сроком на три месяца;

за повторную неявку в центр занятости — уменьшение выплат на 30% сроком на один месяц.

В случае трех подряд пропусков человека может признать недостижимым для службы занятости, что может привести к полной потере права на пособие.

Особенно строгие санкции применяются при отказе от конкретного предложения работы.

Читайте также Когда работодатель платит за дорогу на работу в Германии

В таком случае выплаты могут быть полностью прекращены сроком до двух месяцев. В то же время, средства на аренду жилья могут перечисляться непосредственно арендодателю.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что размер базового социального пособия останется на нынешнем уровне. В частности:

для одиноких лиц — 563 евро в месяц (без учета аренды и медицинской страховки);

для супругов — по 506 евро на каждого человека;

для детей — от 357 до 451 евро в зависимости от возраста.

Около половины (48%) получателей базового соцпособия по безработице в Германии — иностранцы. Среди них сотни тысяч украинских беженцев, бежавших от войны россии в Украине.

