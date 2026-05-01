0 800 307 555
ру
Как исправить завышенные платежи за воду

Личные финансы
20
Кран с водой
Иногда у киевлян могут появляться завышенные суммы в платежках за воду, если своевременно не передать показатели счетчиков. В таком случае действует отдельная процедура, позволяющая скорректировать начисления и возвратиться к реальным объемам потребления.
Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».

Как возникают неправильные начисления и как их исправить

Эксперты отмечают правило: показатели счетчиков нужно передавать ежемесячно после 5 числа. Если этого не сделать, суммы в платежках могут возрасти, ведь начисления производятся по домовому счетчику или по установленным нормам.
Даже владельцам бойлеров необходимо регулярно передавать показатели горячей воды даже если они не меняются. При отсутствии актуальных данных оплата рассчитывается по среднему потреблению квартиры.
Если показатели не передавались долго и начисления стали некорректными, их можно исправить через онлайн-сервисы Центра коммунального сервиса или в мессенджерах. Для этого нужно:
  • сделать фото счетчика;
  • отправить его в Центр коммунального сервиса;
  • при необходимости предоставить дополнительные документы.
После проверки актуальные данные будут учтены в следующей квитанции.

Куда передавать показатели

В Киеве горячую воду и водоотвод обслуживают разные компании, поэтому передавать показатели нужно отдельно.
Передача показаний по поставкам горячей воды:
Передача показаний за горячий водоотвод:
  • на сайте Киевводоканала vodokanal.kiev.ua/, нажав кнопку «предоставить показатели»;
  • личный кабинет Киевводоканала (https://my.vodokanal.kiev.ua);
  • личный кабинет на сайте Центра коммунального сервиса — https://komunalka.ua/cabinet;
  • мобильное приложение «Киевводоканал цифровой» (загружено через Google Play);
  • чат-боты у Viber http://tinyurl.com/pn92devj и Telegram https://t.me/vodokanalkiev_bot;
  • номер контакт-центра: (044) 202−02−02 или (044) 247−40−40.
Своевременная передача данных позволяет избежать лишних начислений и оплачивать только фактическое потребление.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Тарифы на водоснабжениеКоммунальные услугиКиев
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems