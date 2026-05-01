Как исправить завышенные платежи за воду Сегодня 09:22 — Личные финансы

Иногда у киевлян могут появляться завышенные суммы в платежках за воду, если своевременно не передать показатели счетчиков. В таком случае действует отдельная процедура, позволяющая скорректировать начисления и возвратиться к реальным объемам потребления.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго».

Как возникают неправильные начисления и как их исправить

Эксперты отмечают правило: показатели счетчиков нужно передавать ежемесячно после 5 числа. Если этого не сделать, суммы в платежках могут возрасти, ведь начисления производятся по домовому счетчику или по установленным нормам.

Даже владельцам бойлеров необходимо регулярно передавать показатели горячей воды даже если они не меняются. При отсутствии актуальных данных оплата рассчитывается по среднему потреблению квартиры.

Если показатели не передавались долго и начисления стали некорректными, их можно исправить через онлайн-сервисы Центра коммунального сервиса или в мессенджерах. Для этого нужно:

сделать фото счетчика;

отправить его в Центр коммунального сервиса;

при необходимости предоставить дополнительные документы.

После проверки актуальные данные будут учтены в следующей квитанции.

Куда передавать показатели

В Киеве горячую воду и водоотвод обслуживают разные компании, поэтому передавать показатели нужно отдельно.

Передача показаний по поставкам горячей воды:

личный кабинет на сайте Центра коммунального сервиса — komunalka.ua/cabinet;

личный кабинет на сайте Киевтеплоэнерго — https://kte.kmda.gov.ua/my-cabinet/;

мобильное приложение «Коммуналка» (скачать можно в App store (https://apple.co/3jEvytU) или Google Play (https://bit.ly/3b6XqmD).

Читайте также За нарушение тарифов за коммуналку потребителям вернут 453 тыс. грн

Передача показаний за горячий водоотвод:

на сайте Киевводоканала vodokanal.kiev.ua/, нажав кнопку «предоставить показатели»;

личный кабинет Киевводоканала (https://my.vodokanal.kiev.ua);

личный кабинет на сайте Центра коммунального сервиса — https://komunalka.ua/cabinet;

мобильное приложение «Киевводоканал цифровой» (загружено через Google Play);

чат-боты у Viber http://tinyurl.com/pn92devj и Telegram https://t.me/vodokanalkiev_bot;

номер контакт-центра: (044) 202−02−02 или (044) 247−40−40.

Своевременная передача данных позволяет избежать лишних начислений и оплачивать только фактическое потребление.

