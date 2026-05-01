Что изменится с 1 мая

С 1 мая в Украине меняется ряд правил — от тарифов и соцвыплат до государственных программ поддержки и админпроцедур. Рассказываем поподробнее, что изменится для украинцев с 1 мая.
Коммунальные тарифы
Электроэнергия
Кабмин продлил действие действующего тарифа на электроэнергию для населения — 4,32 грн за кВт-ч — до 31 октября 2026 года.
В то же время, с мая отменяется льготная цена для потребителей с электроотоплением: в период отопительного сезона первые 2000 кВт-ч оплачивались по сниженному тарифу 2,64 грн. Однако вне отопительного сезона (1 мая — 30 сентября) действует единый тариф — 4,32 грн/кВт-ч вне зависимости от объемов.
Газ
На рынке газа большинство бытовых потребителей остаются на годовом тарифе. «Нафтогаз» зафиксировал цену на уровне 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2027 года.
Также в мае производится автоматический перерасчет жилищных субсидий на летний период. Для большинства получателей переназначение произойдет автоматически, т. е. без личного обращения — при условии, если не изменились данные об имущественном положении или составе домохозяйства. Если такие изменения произошли, об этом в течение 30 дней необходимо уведомить Пенсионный фонд Украины.
В то же время, некоторым получателям для назначения субсидий на неотопительный период нужно подать заявление и декларацию.
тем, кто не получал субсидию в отопительном сезоне или ее размер составлял «0»;
в случае аренды жилого помещения, где фактически проживают и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;
если в доме проживает меньшее количество человек, чем зарегистрировано;
если домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива;
если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица.
Завершение декларационной кампании
1 мая завершается кампания декларирования доходов за 2025 год. Декларацию должны были подать граждане, получавшие доходы без удержания налогов. Это:
доходы от сдачи имущества в аренду;
иностранные доходы;
наследство или подарки от близких родственников;
доходы, полученные от налогового агента;
инвестиционная прибыль;
доходы от продажи имущества в случаях, когда налог не был удержан;
другие доходы, подлежащие декларированию.
Даже разовый доход может быть основанием для декларирования, если с него не уплачен налог.
Также декларацию обязаны подать ФЛП, находящиеся на общей системе налогообложения, и лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность.
За несвоевременную подачу декларации предусмотрен штраф 340 грн, а за повторное нарушение — 1020 грн. Если просрочена и уплата налогов, дополнительно начисляется 10% или 20% от суммы долга в зависимости от срока задержки.
В то же время в налоговой напоминают: если декларация подается для получения налоговой скидки (например, по расходам на обучение, ипотеку или страхование), крайний срок другой — до 31 декабря 2026 года.
Соцвыплаты и госпрограммы
Кешбэк на горючее
В мае продолжает действовать программа «Национальный кешбэк» на горючее, но с обновленными условиями. Компенсация остается на уровне 15% для дизеля, 10% для бензина и 5% для газа, однако максимальная сумма уменьшается с 1000 до 500 грн в месяц.
Выплаты ВПЛ на детей
Для внутренне перемещенных лиц важное изменение касается детских выплат: подать заявление на их возобновление можно до 1 июня.
Дети до 6 лет получают выплаты независимо от дохода родителей, от 6 до 18 лет — в зависимости от места жительства и места обучения.
Энергонезависимость ФЛП
До 31 мая идет прием заявок на пособие для ФЛП на энергонезависимость — подать документы можно через «Дію».
Размер пособия: до 15 тыс. грн.
Деньги можно использовать на генераторы, аккумуляторы и другое оборудование для автономной работы бизнеса.
С 1 мая в Украине меняются правила оформления отсрочки от мобилизации. ТЦК больше не принимают документы непосредственно от военнообязанных. Теперь украинцам необходимо подавать заявление в цифровом формате через приложение «Резерв+» или обращаться с бумажными документами в ЦПАУ.
Рассмотрение заявления длится от 7 до 14 дней, и в это время человека не могут мобилизовать или направить на ВВК.
Изменения в программе «Доступные лекарства»
С 1 мая изменяются правила участия в программе «Доступные лекарства» для пациентов с раком молочной железы. Для получения гормональной терапии теперь требуется актуальный электронный план лечения в системе ЕСЗ.
Если плана нет или он устарел, необходимо обратиться к онкологу и обновить его. Как только план будет создан, лекарства снова можно будет получать по этой программе.