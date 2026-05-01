Что изменится с 1 мая

С 1 мая в Украине меняется ряд правил — от тарифов и соцвыплат до государственных программ поддержки и админпроцедур. Рассказываем поподробнее, что изменится для украинцев с 1 мая.

Коммунальные тарифы

Электроэнергия

4,32 грн за кВт-ч — до 31 октября 2026 года. Кабмин продлил действие действующего тарифа на электроэнергию для населения —— до 31 октября 2026 года.

В то же время, с мая отменяется льготная цена для потребителей с электроотоплением: в период отопительного сезона первые 2000 кВт-ч оплачивались по сниженному тарифу 2,64 грн. Однако вне отопительного сезона (1 мая — 30 сентября) действует единый тариф — 4,32 грн/кВт-ч вне зависимости от объемов.

Газ

На рынке газа большинство бытовых потребителей остаются на годовом тарифе. «Нафтогаз» зафиксировал цену на уровне 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2027 года.

Субсидии

Также в мае производится автоматический перерасчет жилищных субсидий на летний период. Для большинства получателей переназначение произойдет автоматически, т. е. без личного обращения — при условии, если не изменились данные об имущественном положении или составе домохозяйства. Если такие изменения произошли, об этом в течение 30 дней необходимо уведомить Пенсионный фонд Украины.

В то же время, некоторым получателям для назначения субсидий на неотопительный период нужно подать заявление и декларацию.

По данным ПФУ , заявление нужно подать:

тем, кто не получал субсидию в отопительном сезоне или ее размер составлял «0»;

в случае аренды жилого помещения, где фактически проживают и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;

если в доме проживает меньшее количество человек, чем зарегистрировано;

если домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, жесткого и жидкого печного бытового топлива;

если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица.

Завершение декларационной кампании

1 мая завершается кампания декларирования доходов за 2025 год. Декларацию должны были подать граждане, получавшие доходы без удержания налогов. Это:

доходы от сдачи имущества в аренду;

иностранные доходы;

наследство или подарки от близких родственников;

доходы, полученные от налогового агента;

инвестиционная прибыль;

доходы от продажи имущества в случаях, когда налог не был удержан;

другие доходы, подлежащие декларированию.

Даже разовый доход может быть основанием для декларирования, если с него не уплачен налог.

Также декларацию обязаны подать ФЛП, находящиеся на общей системе налогообложения, и лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность.

За несвоевременную подачу декларации предусмотрен штраф 340 грн, а за повторное нарушение — 1020 грн. Если просрочена и уплата налогов, дополнительно начисляется 10% или 20% от суммы долга в зависимости от срока задержки.

Читайте также Декларирование-2026: ошибки в отчетах теперь стоят гораздо дороже

В то же время в налоговой напоминают : если декларация подается для получения налоговой скидки (например, по расходам на обучение, ипотеку или страхование), крайний срок другой — до 31 декабря 2026 года.

Соцвыплаты и госпрограммы

Кешбэк на горючее

В мае продолжает действовать программа «Национальный кешбэк» на горючее, но с обновленными условиями . Компенсация остается на уровне 15% для дизеля, 10% для бензина и 5% для газа, однако максимальная сумма уменьшается с 1000 до 500 грн в месяц.

Выплаты ВПЛ на детей

Для внутренне перемещенных лиц важное изменение касается детских выплат: подать заявление на их возобновление можно до 1 июня.

Дети до 6 лет получают выплаты независимо от дохода родителей, от 6 до 18 лет — в зависимости от места жительства и места обучения.

Энергонезависимость ФЛП

До 31 мая идет прием заявок на пособие для ФЛП на энергонезависимость — подать документы можно через «Дію»

Размер пособия: до 15 тыс. грн.

Деньги можно использовать на генераторы, аккумуляторы и другое оборудование для автономной работы бизнеса.

Отсрочка от мобилизации

С 1 мая в Украине меняются правила оформления отсрочки от мобилизации. ТЦК больше не принимают документы непосредственно от военнообязанных. Теперь украинцам необходимо подавать заявление в цифровом формате через приложение «Резерв+» или обращаться с бумажными документами в ЦПАУ.

Рассмотрение заявления длится от 7 до 14 дней, и в это время человека не могут мобилизовать или направить на ВВК.

Ранее мы сообщали , продлят ли автоматически отсрочку после 4 мая.

Изменения в программе «Доступные лекарства»

С 1 мая изменяются правила участия в программе «Доступные лекарства» для пациентов с раком молочной железы. Для получения гормональной терапии теперь требуется актуальный электронный план лечения в системе ЕСЗ.

Если плана нет или он устарел, необходимо обратиться к онкологу и обновить его. Как только план будет создан, лекарства снова можно будет получать по этой программе.

