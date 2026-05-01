Киевское метро полностью отказалось от наличных касс Сегодня 08:19 — Личные финансы

Приобрести поездку можно только безналично

В Киевском метрополитене полностью прекратили работу касс с наличным расчетом. С 28 апреля закрыли последние три пункта продажи билетов.

Об этом сообщается в объявлениях на станциях, передает Кошт.

Какие кассы закрыли

Речь идет о кассе на станциях «Вокзальная», «Почайная» и «Выдубичи».

Теперь приобрести поездку можно только безналично — через приложение «Киев Цифровой», на турникетах банковской картой или с помощью Google Pay/Apple Pay.

Оплатить проезд наличными все еще возможно, но только через специальные терминалы Киев Цифровой, установленные в вестибюлях станций.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в 2025 году себестоимость перевозки одного пассажира в киевском метро составляла 43,68 грн, а в наземном транспорте КП «Киевпасстранс» — 23,20 грн. Для метро и наземного транспорта действуют разные нормативные подходы, поэтому и расчет себестоимости отличается.

Также в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА заявляли , что в Киеве расчетная себестоимость проезда в коммунальном транспорте уже значительно превышает действующие тарифы. По оценкам города, она достигает 44 грн для наземного транспорта, а в метро еще выше. В то же время столичные власти уверяют: даже в случае пересмотра тарифов они не будут равны этим показателям и будут учитывать социальный фактор.

Кошт

