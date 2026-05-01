Киевское метро полностью отказалось от наличных касс

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в 2025 году себестоимость перевозки одного пассажира в киевском метро составляла 43,68 грн, а в наземном транспорте КП «Киевпасстранс» — 23,20 грн. Для метро и наземного транспорта действуют разные нормативные подходы, поэтому и расчет себестоимости отличается.
Также в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА заявляли, что в Киеве расчетная себестоимость проезда в коммунальном транспорте уже значительно превышает действующие тарифы. По оценкам города, она достигает 44 грн для наземного транспорта, а в метро еще выше. В то же время столичные власти уверяют: даже в случае пересмотра тарифов они не будут равны этим показателям и будут учитывать социальный фактор.