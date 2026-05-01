85% украинцев хотят работать в Украине: состояние рынка труда весной 2026 года (инфографика) Сегодня 10:00 — Личные финансы

Дефицит кадров в Украине больше не означает достаточно возможностей для трудоустройства. Спрос и предложение расходятся не по количеству, а по качеству. И именно способность быстро адаптироваться — как для бизнеса, так и для работников — будет определять, кто сможет удержаться на плаву в этой новой экономической реальности.

В начале 2026 года этот разрыв стал особенно заметным и превратился в системную проблему.

Об этом сообщается в исследовании «Барометр рынка труда», проведенном компанией GRC.UA.

Где дефицит кадров

Украинские компании испытывают стабильную нехватку кадров не только в рабочих профессиях, как это было раньше, а практически на всех уровнях.

В то же время 30% работодателей прямо говорят о несоответствии между тем, какие специалисты им нужны, и теми, кто есть на рынке. Год назад этот разрыв был меньше, но тренд очевидный — система не успевает за изменениями экономики.

Каждый четвертый специалист сталкивается с уменьшением количества вакансий в своей профессии.

Наиболее ощутимо это в сферах HeReCa, нефтегазовой отрасли, HR, государственном секторе, тяжелой промышленности и сфере обслуживания. Даже ІТ, который еще недавно был символом стабильного спроса, больше не гарантирует быстрого трудоустройства. Поиск работы становится дольше, а конкуренция ужесточена.

Половина украинцев уже задумывается о смене профессии, стремясь оставаться конкурентной. Часть из них действует: каждый десятый уже обучается новой специальности, часть планирует это сделать в ближайшее время.

Рынок труда запускает процесс массового рескилинга, который несколько лет назад казался опцией, а теперь становится необходимостью.

Тенденции

Несмотря на трудности на рынке труда и в целом в стране, большинство украинцев не рассматривает эмиграцию как единственный выход.

85% хотят работать в Украине, даже если это означает смену профессии или длительный поиск работы. Это создает потенциал для внутреннего перезапуска рынка труда, но вместе с тем формирует запрос на системные решения.

Каждый пятый опрошенный прямо говорит о необходимости доступного обучения новым профессиям, а также помощи в трудоустройстве. В стране, где экономика меняется быстрее, чем успевают обновляться профессиональные навыки, роль таких программ становится критической.

30 356 гривен. Это на 7,2% больше по сравнению с февралем. По данным Госстата, средняя заработная плата штатных работников в Украине в марте 2026 года составила 30 356 гривен. Это на 7,2% больше по сравнению с февралем.

Самый высокий уровень заработной платы зафиксирован в Киеве — 49 381 грн. Самый низкий показатель зафиксирован в Кировоградской области — 21 375 грн.

