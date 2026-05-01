85% украинцев хотят работать в Украине: состояние рынка труда весной 2026 года (инфографика)

Личные финансы
Дефицит кадров в Украине больше не означает достаточно возможностей для трудоустройства. Спрос и предложение расходятся не по количеству, а по качеству. И именно способность быстро адаптироваться — как для бизнеса, так и для работников — будет определять, кто сможет удержаться на плаву в этой новой экономической реальности.
В начале 2026 года этот разрыв стал особенно заметным и превратился в системную проблему.
Об этом сообщается в исследовании «Барометр рынка труда», проведенном компанией GRC.UA.

Где дефицит кадров

Украинские компании испытывают стабильную нехватку кадров не только в рабочих профессиях, как это было раньше, а практически на всех уровнях.
В то же время 30% работодателей прямо говорят о несоответствии между тем, какие специалисты им нужны, и теми, кто есть на рынке. Год назад этот разрыв был меньше, но тренд очевидный — система не успевает за изменениями экономики.
Каждый четвертый специалист сталкивается с уменьшением количества вакансий в своей профессии.
Наиболее ощутимо это в сферах HeReCa, нефтегазовой отрасли, HR, государственном секторе, тяжелой промышленности и сфере обслуживания. Даже ІТ, который еще недавно был символом стабильного спроса, больше не гарантирует быстрого трудоустройства. Поиск работы становится дольше, а конкуренция ужесточена.
Половина украинцев уже задумывается о смене профессии, стремясь оставаться конкурентной. Часть из них действует: каждый десятый уже обучается новой специальности, часть планирует это сделать в ближайшее время.
Рынок труда запускает процесс массового рескилинга, который несколько лет назад казался опцией, а теперь становится необходимостью.
Тенденции

Несмотря на трудности на рынке труда и в целом в стране, большинство украинцев не рассматривает эмиграцию как единственный выход.
85% хотят работать в Украине, даже если это означает смену профессии или длительный поиск работы. Это создает потенциал для внутреннего перезапуска рынка труда, но вместе с тем формирует запрос на системные решения.
Каждый пятый опрошенный прямо говорит о необходимости доступного обучения новым профессиям, а также помощи в трудоустройстве. В стране, где экономика меняется быстрее, чем успевают обновляться профессиональные навыки, роль таких программ становится критической.
Ранее Finance.ua писал, что по данным Госстата, средняя заработная плата штатных работников в Украине в марте 2026 года составила 30 356 гривен. Это на 7,2% больше по сравнению с февралем.
Самый высокий уровень заработной платы зафиксирован в Киеве — 49 381 грн. Самый низкий показатель зафиксирован в Кировоградской области — 21 375 грн.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
РаботаБизнес
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
