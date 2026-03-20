Работа в Украине: какие зарплаты предлагают и где искать вакансии Сегодня 08:01 — Личные финансы

Поиск работы на Едином портале вакансий

На фоне дефицита кадров в Украине работодатели активно ищут работников, однако многие украинцы до сих пор не знают, где и как эффективно искать работу. Для решения этой проблемы действует Единый портал вакансий, объединяющий предложения со всего рынка.

Об этом сообщила Государственная служба занятости.

Какие зарплаты предлагают

На портале представлены вакансии с разным уровнем оплаты — от массовых профессий до высокооплачиваемых специальностей.

В частности:

в силах обороны средняя зарплата составляет около 170 тыс. грн;

повар в Киеве может рассчитывать на 125 тысяч гривен;

врач-анестезиолог в столице — около 120 тыс. грн;

инженер в Броварах — до 100 тыс. грн;

водитель на Закарпатье — до 90 тыс. грн.

Сколько вакансий доступно

Единый портал вакансий ежедневно аккумулирует почти все предложения работы в стране, так как объединяет:

базу Государственной службы занятости;

вакансии с крупнейших украинских сайтов поиска работы.

По состоянию на март 2026 года:

ежедневно добавляется около 3,5 тысячи новых вакансий;

всего доступно около 230 тысяч предложений;

охвачено около 3 тысяч профессий — от массовых до узкоспециализированных.

Среди популярных водители и продавцы, среди редких — меланжисты или дробильщики.

Как искать работу

Пользователи могут найти вакансии двумя основными способами.

выбрать регион, область или общину;

указать тип занятости (полная или временная);

выбрать сферу деятельности;

задать желаемую зарплату и конкретную должность.

Отдельно доступны категории:

вакансии государственного сектора;

предложения в силах безопасности и обороны;

работа для ветеранов;

вакансии с предоставлением жилья.

скачать резюме или ввести ключевые слова;

система автоматически подберет релевантные вакансии.

Какие возможности дает портал

После настройки поиска пользователь получает доступ к сотням тысяч действующих предложений с прозрачными условиями трудоустройства.

Кроме того, портал открывает дополнительные возможности:

можно найти работу в соответствии со своими навыками;

в случае недостатка квалификации — обратиться в центр занятости;

получить информацию об обучении или переквалификации.

27 500 грн.

планируют повышать зарплаты в 2026 году.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.