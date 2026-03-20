Работа в Украине: какие зарплаты предлагают и где искать вакансии
На фоне дефицита кадров в Украине работодатели активно ищут работников, однако многие украинцы до сих пор не знают, где и как эффективно искать работу. Для решения этой проблемы действует Единый портал вакансий, объединяющий предложения со всего рынка.
Об этом сообщила Государственная служба занятости.
Какие зарплаты предлагают
На портале представлены вакансии с разным уровнем оплаты — от массовых профессий до высокооплачиваемых специальностей.
В частности:
- в силах обороны средняя зарплата составляет около 170 тыс. грн;
- повар в Киеве может рассчитывать на 125 тысяч гривен;
- врач-анестезиолог в столице — около 120 тыс. грн;
- инженер в Броварах — до 100 тыс. грн;
- водитель на Закарпатье — до 90 тыс. грн.
Сколько вакансий доступно
Единый портал вакансий ежедневно аккумулирует почти все предложения работы в стране, так как объединяет:
- базу Государственной службы занятости;
- вакансии с крупнейших украинских сайтов поиска работы.
По состоянию на март 2026 года:
- ежедневно добавляется около 3,5 тысячи новых вакансий;
- всего доступно около 230 тысяч предложений;
- охвачено около 3 тысяч профессий — от массовых до узкоспециализированных.
Среди популярных водители и продавцы, среди редких — меланжисты или дробильщики.
Как искать работу
Пользователи могут найти вакансии двумя основными способами.
- выбрать регион, область или общину;
- указать тип занятости (полная или временная);
- выбрать сферу деятельности;
- задать желаемую зарплату и конкретную должность.
Отдельно доступны категории:
- вакансии государственного сектора;
- предложения в силах безопасности и обороны;
- работа для ветеранов;
- вакансии с предоставлением жилья.
- скачать резюме или ввести ключевые слова;
- система автоматически подберет релевантные вакансии.
Какие возможности дает портал
После настройки поиска пользователь получает доступ к сотням тысяч действующих предложений с прозрачными условиями трудоустройства.
Кроме того, портал открывает дополнительные возможности:
- можно найти работу в соответствии со своими навыками;
- в случае недостатка квалификации — обратиться в центр занятости;
- получить информацию об обучении или переквалификации.
Ранее мы писали, что по данным Work.ua, средняя зарплата в вакансиях составляет 27 500 грн.
Также мы сообщали, что согласно результатам опроса, подавляющее большинство украинских работодателей планируют повышать зарплаты в 2026 году.
Поделиться новостью
Также по теме
Мировой рейтинг счастья: ТОП-10 лидеров и на каком месте Украина (инфографика)
Какие технические профессии популярны среди женщин
Обязанности украинцев, которые получат карту CUKR в Польше: что нельзя делать
Выплаты за длительные отключения света — фейк: что говорят в «Укрэнерго»
Кому доплатят 6500 грн «зимней поддержки» в 2026 году