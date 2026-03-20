Работа в Украине: какие зарплаты предлагают и где искать вакансии

Поиск работы на Едином портале вакансий
На фоне дефицита кадров в Украине работодатели активно ищут работников, однако многие украинцы до сих пор не знают, где и как эффективно искать работу. Для решения этой проблемы действует Единый портал вакансий, объединяющий предложения со всего рынка.
Об этом сообщила Государственная служба занятости.

Какие зарплаты предлагают

На портале представлены вакансии с разным уровнем оплаты — от массовых профессий до высокооплачиваемых специальностей.
В частности:
  • в силах обороны средняя зарплата составляет около 170 тыс. грн;
  • повар в Киеве может рассчитывать на 125 тысяч гривен;
  • врач-анестезиолог в столице — около 120 тыс. грн;
  • инженер в Броварах — до 100 тыс. грн;
  • водитель на Закарпатье — до 90 тыс. грн.

Сколько вакансий доступно

Единый портал вакансий ежедневно аккумулирует почти все предложения работы в стране, так как объединяет:
  • базу Государственной службы занятости;
  • вакансии с крупнейших украинских сайтов поиска работы.
По состоянию на март 2026 года:
  • ежедневно добавляется около 3,5 тысячи новых вакансий;
  • всего доступно около 230 тысяч предложений;
  • охвачено около 3 тысяч профессий — от массовых до узкоспециализированных.
Среди популярных водители и продавцы, среди редких — меланжисты или дробильщики.
Как искать работу

Пользователи могут найти вакансии двумя основными способами.
1. Классический поиск:
  • выбрать регион, область или общину;
  • указать тип занятости (полная или временная);
  • выбрать сферу деятельности;
  • задать желаемую зарплату и конкретную должность.
Отдельно доступны категории:
  • вакансии государственного сектора;
  • предложения в силах безопасности и обороны;
  • работа для ветеранов;
  • вакансии с предоставлением жилья.
2. Поиск с помощью ИИ:
  • скачать резюме или ввести ключевые слова;
  • система автоматически подберет релевантные вакансии.

Какие возможности дает портал

После настройки поиска пользователь получает доступ к сотням тысяч действующих предложений с прозрачными условиями трудоустройства.
Кроме того, портал открывает дополнительные возможности:
  • можно найти работу в соответствии со своими навыками;
  • в случае недостатка квалификации — обратиться в центр занятости;
  • получить информацию об обучении или переквалификации.
Ранее мы писали, что по данным Work.ua, средняя зарплата в вакансиях составляет 27 500 грн.
Также мы сообщали, что согласно результатам опроса, подавляющее большинство украинских работодателей планируют повышать зарплаты в 2026 году.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
