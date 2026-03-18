10 профессий, утративших актуальность за одно поколение Сегодня 14:04

Изменения на рынке труда происходят быстрее, чем кажется: вчера эти профессии были привычными, а сегодня почти исчезли. Work.ua назвал 10 профессий, которые мы еще успели застать, но уже можем вспоминать с ностальгией.

Почему это интересно

Сейчас много говорят о профессиях, которые может заменить искусственный интеллект. Кто-то уже пытается овладеть «навыками будущего», а кто-то скептически наблюдает, как компании после автоматизации возвращают людей на работу.

Читайте также 10 профессий, наиболее подверженных влиянию ИИ

Впрочем, такие периоды мы уже проходили не раз — во время индустриальной революции, появления электричества, компьютеров, Интернета и мобильных технологий. Каждая новая волна меняла рынок труда: одни профессии исчезали, другие трансформировались.

Вот примеры профессий, которые недавно были привычными, а сегодня стали редкими или исчезли.

Диспетчер справочной службы

Еще в начале 2000-х, чтобы найти номер телефона или адрес, люди звонили по телефону в справочную службу — в Украине самым известным был номер 09. Диспетчеры вручную искали информацию в справочниках или базах и диктовали ее абонентам. В крупных городах это были целые отделы операторов, которые ежедневно обрабатывали сотни запросов.

С развитием Интернета потребность в таких услугах исчезла. К 2010-м справочные службы либо закрылись, либо стали автоматизированными, а часть работников перешла в колл-центры.

Администратор компьютерного зала и интернет-кафе

Во времена, когда компьютеры и интернет были не в каждом доме, популярны были интернет-кафе и компьютерные клубы. Администраторы продавали время за ПК, помогали с программами, запускали игры и следили за техникой. Они часто формировали атмосферу — знали клиентов и даже организовывали игровые турниры.

Читайте также Старт в ІТ: популярные направления для начинающих

С распространением домашнего интернета, ноутбуков и смартфонов такие заведения утратили популярность. В 2010-х интернет-кафе почти исчезли вместе с этой профессией.

Обслуживание таксофонов

Таксофоны когда-то были обычной частью города — их устанавливали возле остановок, вокзалов и на центральных улицах. Работники регулярно проверяли аппараты, ремонтировали их и инкассировали деньги.

С массовым распространением мобильных телефонов в середине 2000-х потребность в таксофонах резко упала. К 2010-х большинство из них исчезло, а вместе с ними и эта профессия.

Оператор набора текста / печатник

Ранее в учреждениях работали отдельные люди, набиравшие тексты из рукописей или диктофонов. Они оформляли документы, готовили их к печати и фактически пропускали через себя значительную часть официальной документации.

С распространением компьютеров эта функция стала базовым навыком для большинства работников. В результате профессия исчезла, «растворившись» в офисной работе.

Продавец-кассир в магазине дисков

Еще недавно фильмы, музыку и игры покупали на дисках в специализированных магазинах или киосках. Продавцы помогали найти нужный контент и рекомендовали новинки.

Читайте также ТОП-10 самых популярных профессий в Украине

С появлением быстрого интернета и стриминговых сервисов такие точки продаж стали массово закрываться. В то же время сама профессия продавца-кассира осталась, но уже в других форматах торговли.

Киоскер газет

Газетные киоски раньше были повсюду — у метро, ​​остановок и рынков. Там продавали прессу, журналы и мелкие товары, а киоскер отвечал за работу точки и продаж.

С переходом аудитории в интернет спрос на печатную печать упал. Многие киоски закрылись или изменили формат, и профессия утратила массовость, хотя полностью не исчезла.

Кондуктор

В общественном транспорте кондукторы продавали билеты и контролировали оплату проезда. Это была обычная часть поездок в городах.

С появлением электронных билетов, валидаторов и оплат через смартфон потребность в них снизилась. Сегодня эта профессия встречается гораздо реже.

Читайте также Резюме без опыта: как выгодно подать себя при смене профессии

Чертежник

Чертежники переносили идеи инженеров на бумагу — вручную, с высокой точностью. Это требовало времени и внимания.

С переходом на цифровые инструменты, такие как CAD-системы, чертежи стали частью работы самих инженеров и архитекторов. Отдельная профессия постепенно исчезла.

Лифтер

В старых постройках лифты часто обслуживали лифтеры — они запускали механизмы и следили за их работой.

С автоматизацией потребность в них исчезла. Сегодня подобные функции иногда выполняют дежурные работники, но это уже другая роль.

Читайте также Зарплаты в Украине будут расти: большинство работодателей готовят повышение

Оператор фотолаборатории

Во времена пленочной фотографии, чтобы увидеть снимки, их нужно было проявить и напечатать. Этим занимались операторы фотолабораторий, контролируя весь процесс обработки.

С появлением цифровых камер и смартфонов спрос на подобные услуги резко упал. В то же время в последние годы интерес к пленке частично возвращается, так что профессия хоть и стала нишевой, но полностью не исчезла.

