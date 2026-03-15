10 профессий, наиболее подверженных влиянию ИИ Сегодня 06:19

Компания Anthropic представила исследовательскую работу, в которой сообщает о начале мониторинга фактических данных о влиянии ИИ на рынок труда.

«Мы представляем новый показатель риска вытеснения рабочей силы искусственным интеллектом. Он объединяет теоретические возможности больших языковых моделей (LLM) с реальными данными об их использовании. Этот показатель придает больше веса автоматизированным (в отличие от вспомогательных) и профессиональным сценариям применения технологий», — сообщает компания.

Детали исследования

Разработчик Claude отмечает, что эти данные могут оказаться по-настоящему полезными для исследователей и политиков, которые, вероятно, захотят использовать эти выводы для защиты будущих кадров от масштабного вытеснения с рынка труда.

В исследовании анализируются такие показатели, как соотношение теоретического и фактического проникновения ИИ в различные типы профессий, наиболее уязвимые должности, а также отличия в уровнях влияния ИИ".

Вместо того, чтобы быть чисто системой предупреждения о потере рабочих мест, Anthropic утверждает, что это исследование может помочь компаниям определить сферы, где работникам требуется поддержка в повышении квалификации.

Доля рабочих задач, которые LLM могут выполнять теоретически (синяя зона), и собственный показатель Anthropic по охвату задач, полученный на основе реальных данных использования (красная зона).

Один из наборов данных демонстрирует не только теоретический охват профессий искусственным интеллектом, но и фактический.

Сферы менеджмента, бизнеса и финансов, компьютерных наук и математики, естественных и социальных наук, юриспруденции, искусства и медиа, а также офисной и административной деятельности относятся к тем, что могут испытать наибольшее влияние, однако реальность такова, что фактические уровни проникновения ИИ в эти сферы в несколько раз ниже.

ТОП-10 профессий, наиболее подверженных влиянию ИИ

Также Anthropic показал десятку профессий, наиболее подверженных влиянию ИИ. Согласно другим данным, свидетельствующим о широком использовании Claude для написания кода, на первом месте оказались программисты (75% покрытие задач).

За ними следуют представители службы поддержки клиентов, чьи основные задачи мы все чаще видим в объемах трафика наших API.

Наконец, операторы ввода данных, чья главная работа — чтение исходных документов и перенос данных — подлежит значительной автоматизации, имеют уровень покрытия в 67%.

Anthropic также предлагает провести дополнительные исследования того, как выпускники адаптируются к изменениям в тенденциях найма — больше данных и контекста могут свидетельствовать о том, что они находят возможности в других областях, несмотря на то, что определенный набор данных указывает, например, на замедление предложений для начальных уровней.

