0 800 307 555
ру
0 800 307 555
10 профессий, наиболее подверженных влиянию ИИ

17
Искусственный интеллект
Компания Anthropic представила исследовательскую работу, в которой сообщает о начале мониторинга фактических данных о влиянии ИИ на рынок труда.
«Мы представляем новый показатель риска вытеснения рабочей силы искусственным интеллектом. Он объединяет теоретические возможности больших языковых моделей (LLM) с реальными данными об их использовании. Этот показатель придает больше веса автоматизированным (в отличие от вспомогательных) и профессиональным сценариям применения технологий», — сообщает компания.

Детали исследования

Разработчик Claude отмечает, что эти данные могут оказаться по-настоящему полезными для исследователей и политиков, которые, вероятно, захотят использовать эти выводы для защиты будущих кадров от масштабного вытеснения с рынка труда.
В исследовании анализируются такие показатели, как соотношение теоретического и фактического проникновения ИИ в различные типы профессий, наиболее уязвимые должности, а также отличия в уровнях влияния ИИ".
Вместо того, чтобы быть чисто системой предупреждения о потере рабочих мест, Anthropic утверждает, что это исследование может помочь компаниям определить сферы, где работникам требуется поддержка в повышении квалификации.
Доля рабочих задач, которые LLM могут выполнять теоретически (синяя зона), и собственный показатель Anthropic по охвату задач, полученный на основе реальных данных использования (красная зона).
Один из наборов данных демонстрирует не только теоретический охват профессий искусственным интеллектом, но и фактический.
Сферы менеджмента, бизнеса и финансов, компьютерных наук и математики, естественных и социальных наук, юриспруденции, искусства и медиа, а также офисной и административной деятельности относятся к тем, что могут испытать наибольшее влияние, однако реальность такова, что фактические уровни проникновения ИИ в эти сферы в несколько раз ниже.

ТОП-10 профессий, наиболее подверженных влиянию ИИ

Также Anthropic показал десятку профессий, наиболее подверженных влиянию ИИ. Согласно другим данным, свидетельствующим о широком использовании Claude для написания кода, на первом месте оказались программисты (75% покрытие задач).
За ними следуют представители службы поддержки клиентов, чьи основные задачи мы все чаще видим в объемах трафика наших API.
Наконец, операторы ввода данных, чья главная работа — чтение исходных документов и перенос данных — подлежит значительной автоматизации, имеют уровень покрытия в 67%.
Anthropic также предлагает провести дополнительные исследования того, как выпускники адаптируются к изменениям в тенденциях найма — больше данных и контекста могут свидетельствовать о том, что они находят возможности в других областях, несмотря на то, что определенный набор данных указывает, например, на замедление предложений для начальных уровней.
По материалам:
dev.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems