10 профессий, наиболее подверженных влиянию ИИ
Компания Anthropic представила исследовательскую работу, в которой сообщает о начале мониторинга фактических данных о влиянии ИИ на рынок труда.
«Мы представляем новый показатель риска вытеснения рабочей силы искусственным интеллектом. Он объединяет теоретические возможности больших языковых моделей (LLM) с реальными данными об их использовании. Этот показатель придает больше веса автоматизированным (в отличие от вспомогательных) и профессиональным сценариям применения технологий», — сообщает компания.
Детали исследования
Разработчик Claude отмечает, что эти данные могут оказаться по-настоящему полезными для исследователей и политиков, которые, вероятно, захотят использовать эти выводы для защиты будущих кадров от масштабного вытеснения с рынка труда.
В исследовании анализируются такие показатели, как соотношение теоретического и фактического проникновения ИИ в различные типы профессий, наиболее уязвимые должности, а также отличия в уровнях влияния ИИ".
Вместо того, чтобы быть чисто системой предупреждения о потере рабочих мест, Anthropic утверждает, что это исследование может помочь компаниям определить сферы, где работникам требуется поддержка в повышении квалификации.
Один из наборов данных демонстрирует не только теоретический охват профессий искусственным интеллектом, но и фактический.
Сферы менеджмента, бизнеса и финансов, компьютерных наук и математики, естественных и социальных наук, юриспруденции, искусства и медиа, а также офисной и административной деятельности относятся к тем, что могут испытать наибольшее влияние, однако реальность такова, что фактические уровни проникновения ИИ в эти сферы в несколько раз ниже.
ТОП-10 профессий, наиболее подверженных влиянию ИИ
Также Anthropic показал десятку профессий, наиболее подверженных влиянию ИИ. Согласно другим данным, свидетельствующим о широком использовании Claude для написания кода, на первом месте оказались программисты (75% покрытие задач).
Читайте также
За ними следуют представители службы поддержки клиентов, чьи основные задачи мы все чаще видим в объемах трафика наших API.
Наконец, операторы ввода данных, чья главная работа — чтение исходных документов и перенос данных — подлежит значительной автоматизации, имеют уровень покрытия в 67%.
Anthropic также предлагает провести дополнительные исследования того, как выпускники адаптируются к изменениям в тенденциях найма — больше данных и контекста могут свидетельствовать о том, что они находят возможности в других областях, несмотря на то, что определенный набор данных указывает, например, на замедление предложений для начальных уровней.
Поделиться новостью
Также по теме
10 профессий, наиболее подверженных влиянию ИИ
Рейтинг гибридных авто с минимальным расходом топлива
Apple готовит новую премиальную линейку Ultra-устройств
Анонсирован первый в мире защищенный ноутбук на солнечной батарее
Как подорожал за 10 лет популярный автомобиль Toyota Corolla
5 ежедневных привычек, которые «убивают» батарею ноутбука