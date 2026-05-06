Совет ЕС утвердил решение о запуске Спецтрибунала для россии

Совет Европейского Союза утвердил решение о запуске Спецтрибунала за преступление агрессии рф против Украины.
Об этом сообщил один из дипломатов ЕС в комментарии «Суспільному».
Как говорится в повестке дня, Совет принимает решение о позиции ЕС относительно Расширенного частичного соглашения об Управленческом комитете Специального трибунала по вопросам преступления агрессии против Украины. Послы ЕС поддержали это решение 29 апреля 2026 года.
30 апреля Европарламент поддержал скорейший запуск Специального трибунала по преступлению агрессии россии против Украины и призвал все государства-члены ЕС присоединиться к этой инициативе.
14−15 мая в Кишиневе Совет Европы должен сделать следующий шаг к запуску Спецтрибунала и заключить соглашение о его руководящем комитете.
К инициативе готовы присоединиться 25 стран ЕС.

Что известно о создании Специального трибунала по преступлению агрессии рф

Парламентская ассамблея НАТО 21 ноября 2022 года признала рф государством-террористом, а также поддержала резолюцию, в которой говорится о создании специального трибунала по факту российской агрессии. Однако такое решение еще предстоит поддержать каждой отдельной стране на национальном уровне.
9 мая 2025 года министры иностранных дел стран Евросоюза и представители высшего руководства блока одобрили запуск специального трибунала по преступлению агрессии военно-политического руководства россии против Украины.
Спецтрибунал будет работать в Гааге. Высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что ожидает первых решений трибунала уже в 2026 году.
14 мая Совет Европы поддержал создание Специального трибунала по преступлению агрессии россии, а в коалицию уже входят более 40 стран.
25 июня президент Зеленский и генсек Совета Европы Ален Берсе подписали соглашение о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии россии против Украины. Финальную версию устава Спецтрибунала опубликовали на сайте Совета Европы.
15 июля 2025 года украинский парламент ратифицировал соглашение между Украиной и Советом Европы о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии рф против Украины.
