День финансов: Венгрия вернула средства Ощадбанка, выплаты для ВПЛ в 2026 году, рекрутинг иностранцев в ВСУ

Среда, 6 мая. Сегодня Венгрия вернула Украине деньги и ценности Ощадбанка, которые захватили венгерские спецслужбы в марте этого года во время задержки украинских инкассаторов, Рада готовит масштабную реформу дорожного законодательства, а ОП создает единый центр по привлечению иностранцев на военную службу.

Венгрия вернула Украине деньги и ценности Ощадбанка, которые захватили венгерские спецслужбы в марте этого года во время задержания украинских инкассаторов.

«Важный шаг в отношениях с Венгрией: сегодня были возвращены средства и ценности Ощадбанка, захваченные венгерскими спецслужбами в марте этого года. Тогда венгерская сторона неправомерно задержала украинских инкассаторов. Людей мы вернули быстрее, а сейчас уже на украинской территории деньги и ценности в полном объеме. Благодарен Венгрии за конструктив и цивилизованный шаг» , — 🗨️, — сообщил сегодня президент Владимир Зеленский.

Новые категории и вождение с 17 лет

В Украине готовится масштабная реформа дорожного законодательства. Законопроект № 15200 предусматривает введение новых категорий транспортных средств, изменение возрастных пределов для водителей, поэтапный доступ к управлению мощной техникой и полную цифровизацию документов. Детали здесь

$1 трлн ущерба

Общий ущерб Украины от российской агрессии может превысить 1 трлн долларов, заявила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая. В общую сумму входят потери как государства, так и частного сектора. Она подчеркнула, что идет работа над механизмом конфискации около 300 млрд долларов замороженных российских активов.

Добавим, что по расчетам Европейской комиссии и Всемирного банка, сумма ущерба, причиненного Украине российскими войсками в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС, оценивается в 14 млрд долларов.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил , что Киев продолжает готовиться к следующей зиме, однако центральная власть, публично заявляя, что поможет городу, не собирается этого делать. По его словам, столице необходимо срочно найти 3 млрд грн. В целом на закупку оборудования и создание резервной системы теплоснабжения для ТЭЦ-5 требуется около 9 млрд грн.

Рекрутинг в ВСУ

Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил , что в Украине до конца мая планируют разработать механизм создания единого центра по привлечению иностранцев на военную службу.

🗨️ «Украина нуждается в создании единого координационного центра привлечения иностранцев на военную службу. Это должно быть структурное подразделение, которое охватит все этапы: от поиска, отбора и транспортировки до подготовки, обеспечения и других потребностей иностранных граждан» , — отметил он.

Со своей стороны народный депутат Руслан Горбенко заявил , что в Украине могут изменить правила выезда мужчин в возрасте 18−22 лет за границу. По словам парламентария, он поддерживает решение правительства о разрешении на выезд молодых мужчин 18−22 лет за пределы страны, однако считает, что перед этим они должны пройти БОВП. По его мнению, уже на БОВП рекрутеры, психологи точно смогут найти желающих не за тысячу евро работать в Польше.

Налоговая реформа в обмен на «макрофин» с 90 млрд евро

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил , что требование провести налоговую реформу и максимально мобилизовать внутренние доходы украинского бюджета будет включено в список условий для получения Украиной следующих траншей макрофинансовой помощи в рамках кредита ЕС на 90 млрд евро, но ее детали и временные рамки еще обсуждаются.

Как свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, 48% опрошенных украинцев считают, что государство должно принять все необходимые решения по получению западного финансирования, даже если это предполагает непопулярные шаги и повышение налогов.

Взыскание долгов в Украине

В 2025 году исполнительным службам удалось взыскать 29,63 млрд грн долгов — это больше, чем годом ранее. В течение года завершили 3,03 млн производств. Впрочем, фактическое взыскание произошло лишь примерно в трети случаев. В среднем с каждой гривны долга удается вернуть только 1,5 копейки. Почему статистика выглядит хуже, чем есть на самом деле — рассказываем здесь

«Киевстар» меняет условия некоторых тарифов

Мобильный оператор «Киевстар» объявил об изменениях в тарифах, касающихся международных звонков. Обновления вступят в силу с 12 мая 2026 года и коснутся части абонентов подписки и пакетов «Все разом». В тарифах, где предусмотрены минуты для международных звонков, расширяется перечень доступных направлений — с 12 мая их будет 19. Обновление также затронут тарифы «Киевстар Комфорт» и «Киевстар Комфорт 2018».

Трудовой стаж для оформления пенсии ВПЛ

и т. п. Трудовой стаж, если документы были потеряны при обстреле или оккупации, можно будет подтвердить двумя способами. Стаж могут подтвердить бывшие сотрудники, которые предоставят свидетельские показания в Пенсионный фонд. Для этого потребуются заявления от трех человек. Если вообще нет свидетелей, то граждане могут подтвердить свой трудовой стаж через решение суда. Суд учитывает все обстоятельства и, как правило, становится на сторону человека, имеющего документы с предприятия, награды, выписки, справки

