0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еврокомиссия хочет ускорить создание «трибунала для путина» за преступление агрессии

30
Еврокомиссия хочет ускорить создание «трибунала для путина» за преступление агрессии
Еврокомиссия хочет ускорить создание «трибунала для путина» за преступление агрессии
Европейский Союз продолжает настаивать на необходимости полной ответственности россии за преступления против Украины и, в частности, на скорейшем завершении создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины (т.н. «трибунала для путина»).
Об этом заявил еврокомиссар по юстиции Майкл Макграт, передает «Европейская правда».
Евросоюз хочет как можно быстрее завершить создание спецтрибунала по поводу преступления агрессии против Украины.
«Прежде всего, позиция Европейского Союза и далее будет заключаться в том, что должна быть полная ответственность за преступления россии в Украине. Это наша позиция, и она останется нашей позицией», — рассказал Макграт.
Читайте также
Он назвал спецтрибунал «жизненно важным», чтобы «права тех, кто являются жертвами преступления агрессии, совершаемого россией, были восстановлены и чтобы они получили справедливость».
«Именно поэтому мы будем как можно быстрее продвигаться с нашими международными партнерами к официальному учреждению Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины», — сообщил еврокомиссар.
Он добавил, что «следующая неделя станет очень важной вехой» в этом процессе: Евросоюз планирует присоединиться к созданию «трибунала для путина».
Читайте также
«Еврокомиссия готовит предложение о подписании расширенного частичного соглашения о Специальном трибунале с целью стать одним из его членов-учредителей. Я призвал государства-члены поступить так же», — подчеркнул Майкл Макграт.
Напомним, в июне 2025 года Украина и Совет Европы заключили Соглашение о создании Специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины. Трибунал будет сотрудничать с Международным уголовным судом. Оба института смогут вести производство параллельно, не мешая друг другу.
Позже на сайте Совета Европы опубликовали финальную версию Устава Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, над которым украинская делегация работала более двух лет.
По материалам:
Європейська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems