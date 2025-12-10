Еврокомиссия хочет ускорить создание «трибунала для путина» за преступление агрессии Сегодня 09:44

Европейский Союз продолжает настаивать на необходимости полной ответственности россии за преступления против Украины и, в частности, на скорейшем завершении создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины (т.н. «трибунала для путина»).

Об этом заявил еврокомиссар по юстиции Майкл Макграт, передает «Европейская правда».

Евросоюз хочет как можно быстрее завершить создание спецтрибунала по поводу преступления агрессии против Украины.

«Прежде всего, позиция Европейского Союза и далее будет заключаться в том, что должна быть полная ответственность за преступления россии в Украине. Это наша позиция, и она останется нашей позицией», — рассказал Макграт.

Он назвал спецтрибунал «жизненно важным», чтобы «права тех, кто являются жертвами преступления агрессии, совершаемого россией, были восстановлены и чтобы они получили справедливость».

«Именно поэтому мы будем как можно быстрее продвигаться с нашими международными партнерами к официальному учреждению Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины», — сообщил еврокомиссар.

Он добавил, что «следующая неделя станет очень важной вехой» в этом процессе: Евросоюз планирует присоединиться к созданию «трибунала для путина».

«Еврокомиссия готовит предложение о подписании расширенного частичного соглашения о Специальном трибунале с целью стать одним из его членов-учредителей. Я призвал государства-члены поступить так же», — подчеркнул Майкл Макграт.

Напомним, в июне 2025 года Украина и Совет Европы заключили Соглашение о создании Специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины. Трибунал будет сотрудничать с Международным уголовным судом. Оба института смогут вести производство параллельно, не мешая друг другу.

Позже на сайте Совета Европы опубликовали финальную версию Устава Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, над которым украинская делегация работала более двух лет.

Європейська правда

