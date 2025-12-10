Членство Украины в ЕС является условием безопасности Европы, — глава МИД Литвы
Расширение Европейского Союза — это ключевой геополитический инструмент, позволяющий обеспечить мир и стабильность на континенте.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает LRT.
Он подчеркнул, что Украина и Молдова сегодня находятся в переднем крае процесса расширения, поэтому их прогресс должен быть четко зафиксирован в решениях ЕС.
«Членство Украины в ЕС — необходимое условие европейской безопасности. Это тоже один из элементов гарантий безопасности Украины», — отметил Будрис.
По его словам, Европейский Союз должен подавать четкие и последовательные сигналы по интеграции Украины, чтобы граждане видели реальную перспективу членства, а реформы проводились быстрее и эффективнее.
Будрис также подчеркнул, что расширение ЕС станет одним из ключевых приоритетов Литвы во время ее председательства в Совете Европейского Союза в 2027 году.
Вступление Украины в ЕС
Напомним, ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Еврокомиссия работает над открытием переговорных кластеров по вступлению Украины и Молдовы в ЕС уже в конце ноября.
В то же время, Европейский Союз до сих пор не может официально начать переговоры с Украиной из-за вето Венгрии, которое остается ключевым препятствием.
