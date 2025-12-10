0 800 307 555
Зеленский назвал условия для проведения выборов во время войны

60
Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на заявление президента США Дональда Трампа о необходимости провести выборы в Украине, отметил, что готов к выборам и не держится за должность. В то же время остаются вопросы безопасности, организации голосования военных и законодательной базы, которая обеспечит легитимность процесса.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, которую провел на пути из Италии в Польшу, пишет Бабель.
Зеленский обратился к США и европейским партнерам с просьбой обеспечить безопасность для проведения выборов. В случае получения таких гарантий Украина будет готова к выборам «в следующие 60−90 дней». Президент призвал народных депутатов от «Слуги народа» и других фракций подготовить законодательные предложения, позволяющие провести выборы в условиях военного положения.
«Я жду предложений от партнеров, я жду предложений от наших депутатов и готов идти на выборы», — заявил Зеленский.

«Мирный план» и гарантии безопасности

Зеленский сообщил, что Украина и европейские партнеры еще не передали США обновленную версию мирного плана. Над документом продолжают работать советники национальной безопасности. В частности, уточняют позиции по членству Украины в ЕС и вопросу замороженных российских активов.
В настоящее время существуют три документа, касающиеся мирных договоренностей:
  • рамочный документ из 20 пунктов, который постоянно уточняется;
  • документ о гарантиях безопасности между Украиной, США и европейскими странами;
  • документ о восстановлении после прекращения огня.
Американская сторона заявила, что стремится к «реалистичным гарантиям безопасности», которые будут приняты Конгрессом США и могут быть аналогом статьи 5 устава НАТО. Также речь идет об обеспечении Украины оружием, ПВО и санкционными инструментами в случае необходимости.
Президент заявил, что Украина не ведет переговоров с россией, поскольку с российской стороны нет интереса к мирному процессу, а продолжаются удары по энергетической инфраструктуре. Если россия будет готова к «энергетическому перемирию», Украина также готова его обсуждать.

Справка Finance.ua:

  • президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что уже «пришло время» провести выборы в Украине;
  • он также предположил, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы победить на выборах;
  • он также заявил, что россия находится в более «сильной переговорной позиции», поскольку это «намного большая страна».
По материалам:
theБабель
Зеленский
