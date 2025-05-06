Спецтрибунал по преступлениям рф против Украины может начать работу уже в следующем году — ОП — Finance.ua
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Спецтрибунал по преступлениям рф против Украины может начать работу уже в следующем году — ОП

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Спецтрибунал по преступлениям рф против Украины может начать работу уже в следующем году — ОП
Спецтрибунал по преступлениям рф против Украины может начать работу уже в следующем году — ОП
В 2025 году может быть построена юридическая база для работы специального трибунала по преступлению агрессии рф против Украины. Начало работы ожидается уже в следующем году.
Об этом рассказала заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая в комментарии Укринформу.
Отвечая на вопрос о сроках начала работы спецтрибунала, Мудрая не исключила, что процесс может быть долгим. Однако сегодня у сторон уже есть четкое понимание процесса создания трибунала в Гааге.
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«Спецтрибунал может заработать уже в следующем году. В этом году мы заканчиваем оформление юридической базы и начинаем формировать спецтрибунал: набирать судей, секретариат, внедрять правила и регламенты работы, процедуры. Но главное — справедливость настигнет тех, кто совершает преступление агрессии против Украины, и это неизбежно», — подчеркнула Мудрая.
Она отметила, что в 2025 году юридическая работа еще продолжится.
«В частности, уже есть проект устава, который полностью регламентирует организационно, функционально, и юридически все правила работы спецтрибунала. Спецтрибунал за преступление агрессии против Украины создается фактически за два года. Это довольно быстро, учитывая очень сложные и чувствительные вопросы, по которым приходилось искать компромисс», — рассуждает Мудрая.
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Она также рассказала детали о встрече министров иностранных дел Коалиции государств для политического одобрения создания спецтрибунала по поводу преступления агрессии против Украины 9 мая.
«Вся работа, которая велась до этого времени юридическими советниками 40 государств и результатом которой был наработанный пакет документов, получит политическую поддержку. Это будет выражение политической поддержки для дальнейшей передачи всех наработок в Совет Европы для уже фактической имплементации. То есть Совет Европы будет делать необходимые шаги по созданию спецтрибунала», — рассказала Мудрая.
Постоянный представитель Украины в Совете Европы Борис Тарасюк прогнозирует, что работа над уставом специального трибунала за преступление агрессии рф должна закончиться в ближайшее время. Голосование по общему соглашению между Украиной и Советом Европы, на основе которого он будет работать, и создание самого трибунала состоятся уже в мае.
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Также народный депутат, глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева-Федоренко в программе Игоря Долгова предположила, что соглашение между Украиной и Советом Европы о создании специального трибунала за преступление агрессии может быть подписано 9 мая.
По материалам:
Укрінформ
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