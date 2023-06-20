В Раде рассказали, когда может заработать спецтрибунал для руководства россии — Finance.ua

В Раде рассказали, когда может заработать спецтрибунал для руководства россии Сегодня 10:14 — Казна и Политика

В Раде рассказали, когда может заработать спецтрибунал для руководства россии

Международный спецтрибунал для привлечения к ответственности военно-политического руководства рф за совершение преступления агрессии против Украины может заработать в 2024 году.

Такое мнение высказал член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, представитель Президента в В Р Федор Вениславский.

По его словам, практически все цивилизованные страны мира поддержали создание международного спецтрибунала для привлечения президента рф владимира путина и его ближайшего окружения к ответственности за агрессивную войну, которую они развязали против Украины. Однако Вениславский отметил, что вопрос формата трибунала до сих пор остается дискуссионным.

Он уточнил, что некоторые партнеры настаивают, что для привлечения к ответственности российского военно-политического руководства должна применяться юридическая система права Украины с привлечением международных судей.

Читайте также Трибунал для путина и лукашенко: в Минюсте рассказали детали

При этом член оборонного парламентского комитета подчеркнул, что наиболее приемлемым вариантом для Украины является создание отдельного специального международного трибунала по типу Нюрнбергского процесса. Вениславский констатировал, что сейчас идет активная дискуссия по поводу окончательного формата спецтрибунала.

Что касается сроков создания и начала работы соответствующего судебного механизма, Вениславский отметил: «Как только мы согласуем все позиции с партнерами и выйдем на финишный вариант — процесс создания суда не займет много времени, ведь все документы будут готовы. Если оптимистично, я думаю, что этот суд будет работать в конце этого года, а если реалистично, думаю, что это произойдет уже в 2024 году».

Читайте также Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала для путина и лукашенко

В то же время, он подчеркнул, что для привлечения к ответственности всех военных преступников могут применять Международный уголовный суд, украинские суды, а также специальный международный трибунал, созданный в будущем.

Напомним, что Украина совместно с партнерами продвигает создание специального трибунала для привлечения к уголовной ответственности руководства российской федерации за совершение преступления агрессии против Украины.

Создание такого трибунала поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Европарламент, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ОБСЕ и отдельные государства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.