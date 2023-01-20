Трибунал для путина и лукашенко: в Минюсте рассказали детали — Finance.ua
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Трибунал для путина и лукашенко: в Минюсте рассказали детали

Казна и Политика
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Трибунал для путина и лукашенко: в Минюсте рассказали детали
Трибунал для путина и лукашенко: в Минюсте рассказали детали
В резолюции в поддержку действия по созданию международного трибунала для привлечения к ответственности всех виновных в преступлении агрессии против Украины, проголосованной Европейским парламентом, речь идет и об ответственности властей беларуси.
Об этом сообщила заместитель министра юстиции Ирина Мудрая в Фейсбуке.
«Важный шаг от Европарламента. 472 депутата проголосовали за резолюцию, требующую привлечь к ответственности политическое и военное руководство россии за преступление агрессии против Украины. Также речь идет об ответственности властей беларуси. Впереди еще много работы, но я рад этой новости. Это не просто заявление отдельного политика, а именно документ. Прецедент, еще один этап для восстановления справедливости», — подчеркнула Мудрая.
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Она отметила, что, согласно резолюции, депутаты призывают создать Международный трибунал, который будет иметь достаточно полномочий для приговора путину, лукашенко и всем военным и политическим руководителям этих двух стран.
«Но, несмотря на создание Международного трибунала, Европарламент призвал ЕС и государства-члены, а также партнеров и союзников принять участие в дискуссии о правовой возможности использования суверенных активов россии для возмещения за нарушение россией международного права в Украине, в т.ч. путем отказа таким активам в защите суверенного иммунитета», — отметила Мудрая.
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Кроме того, добавила она, Европарламент поддержал и решение Генеральной Ассамблеи ООН как первый шаг к созданию государствами-участниками ООН в сотрудничестве с Украиной Международного реестра, который станет основой Компенсационного механизма возмещения всем пострадавшим украинцам.
«Больше нет желания сохранить лицо для путина? Да это и невозможно. Кто станет заботиться о лице персоны, чьи руки в крови? Единственное, что его ждет — справедливое наказание. И сегодня мы стали немного ближе к этому моменту», — подчеркнула замминистра юстиции.
Напомним, накануне Европейский парламент большинством голосов принял резолюцию в поддержку действия по созданию международного трибунала для привлечения к ответственности всех виновных в преступлении агрессии против Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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