Нидерланды выразили готовность создать трибунал для россии в Гааге — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нидерланды выразили готовность создать трибунал для россии в Гааге

0
Власти Нидерландов готовы создать новый трибунал при поддержке ООН для рассмотрения дел о вторжении и военных преступлениях рф в Украине.
Как заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстр, вместе с ЕС Нидерланды будут искать международную поддержку и финансирование для трибунала, передает Reuters.
Хекстр отметил, что новый спецсуд не будет мешать работе Международного уголовного суда (МУС), который тоже находится в Нидерландах.
«Растет консенсус относительно того, что нам нужен специальный суд для рассмотрения акта агрессии, преступления развязывания войны. МУС не может этого сделать», — пояснил Хекстр.
Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что нужен новый трибунал с широкой международной поддержкой, чтобы гарантировать, что российское вторжение в Украину не останется безнаказанным.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.