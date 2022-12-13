Нидерланды выразили готовность создать трибунал для россии в Гааге — Finance.ua

Нидерланды выразили готовность создать трибунал для россии в Гааге Сегодня 10:37

Власти Нидерландов готовы создать новый трибунал при поддержке ООН для рассмотрения дел о вторжении и военных преступлениях рф в Украине.

Как заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хекстр, вместе с ЕС Нидерланды будут искать международную поддержку и финансирование для трибунала, передает Reuters

Хекстр отметил, что новый спецсуд не будет мешать работе Международного уголовного суда (МУС), который тоже находится в Нидерландах.

«Растет консенсус относительно того, что нам нужен специальный суд для рассмотрения акта агрессии, преступления развязывания войны. МУС не может этого сделать», — пояснил Хекстр.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что нужен новый трибунал с широкой международной поддержкой, чтобы гарантировать, что российское вторжение в Украину не останется безнаказанным.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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