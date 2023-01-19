Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала для путина и лукашенко — Finance.ua
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Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала для путина и лукашенко

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Европарламент в четверг проголосовал за необязывающую резолюцию, призывающую к созданию специального международного трибунала для преследования преступления агрессии россии против Украины.
Европарламент считает, что создание специального трибунала восполнит большой пробел в текущей институциональной структуре международного уголовного правосудия и должен основываться на стандартах и принципах, применяемых в Международном уголовном суде.
Депутаты подчеркнули в резолюции, что специальный трибунал должен привлечь к ответственности не только президента рф путина, но и самопровозглашенного президента беларуси лукашенко и руководство беларуси.
Евродепутаты подчеркнули, что подготовительная работа ЕС по специальному трибуналу «должна начаться без промедления» и сосредоточиться на создании механизмов для специального трибунала в сотрудничестве с Украиной и поддержать украинские и международные органы власти по обеспечению доказательств, которые будут использованы в будущем специальном трибунале.
Евродепутаты призвали институты ЕС, в частности Еврокомиссию и Европейскую службу внешних действий, тем временем оказать поддержку для создания временной прокуратуры. Они считают, что создание этой службы было бы очень важным практическим шагом в расследовании и преследовании будущим спецтрибуналом преступления агрессии против Украины.
Принятие документа прокомментировала президент Европарламента Роберта Метсола: «Последствия войны россии против Украины огромны. Убитые дети, женщины, мужчины. Семьи разбиты. Разрушены больницы. Разрушены дома. Разрушены школы. Сегодня Европарламент призывает к срочному созданию специального международного трибунала. Военные преступники быть привлечены к ответственности. Незамедлительно».
Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала для путина и лукашенко
По материалам:
Економічна Правда
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