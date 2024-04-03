44 страны поддержали создание спецтрибунала для россии — Finance.ua

44 страны поддержали создание спецтрибунала для россии Сегодня 10:45 — Мир

44 страны поддержали создание спецтрибунала для россии, depositphoto. Ivankmit

В Нидерландах представители 44 стран подчеркнули важность полной ответственности россии за преступления против Украины — они поддержали идею создания специального трибунала.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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В декларации по итогам конференции «Восстановление справедливости для Украины» страны-подписанты подчеркнули, что они «остаются преданными созданию специального трибунала для расследования и судебного преследования агрессии против Украины».

Также 44 страны приветствовали предложение Нидерландов принять такой спецтрибунал.

Итоговый документ подписали: Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Украина, Великобритания и США.

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Всего в конференции участвовали 57 стран.

Кулеба отметил, что два года назад идею создания спецтрибунала «все категорически отвергали», а год назад, по его словам, казалось, что работа над ним «погрязла в спорах между государствами».

Однако теперь Кулеба уверен, что страны смогут найти все необходимые решения и воплотить трибунал в жизнь.

УНН По материалам:

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