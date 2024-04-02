Как подать заявление в международный Реестр убытков — инструкция Сегодня 16:17 — Личные финансы

Как подать заявление в международный Реестр убытков — инструкция

Украинцы могут подать заявление в международный Реестр убытков через «Дія».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«Запускаем новый сервис в „Дія“, с помощью которого украинцы будут подавать заявления о повреждении и разрушении жилья от российской агрессии в международный Реестр убытков. Данные из него покажут реальные масштабы убытков и станут основой для будущих репараций», — говорится в сообщении.

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Подача заявлений через «Дія» в международный Реестр ущерба — новый важный шаг для будущих репараций.

«Учет заявлений о вреде и потерях от российской агрессии позволит будущей комиссии рассмотреть их и присудить компенсации к выплате. Это первый кейс международного обмена данными, для которого используют „Дія“», — заявили в Минцифре.

Первый этап

На первом этапе украинцы смогут подать через «Дія» заявления об уничтоженных или поврежденных:

частном доме;

квартире;

дачном доме;

садовом доме;

другом жилом помещении.

Для подачи заявления нужно быть собственником имущества, зарегистрированного в Государственном реестре вещных прав (ГРВП), и иметь Акт об обследовании от местных властей.

Второй этап

Впоследствии заявления смогут подать другие владельцы разрушенного или поврежденного имущества, в частности, чья недвижимость расположена на временно оккупированных территориях.

Чтобы воспользоваться сервисом в «Дія», необходимо обновить приложение.

Позже появится возможность задокументировать в международном Реестре ущерба вынужденное перемещение, вред жизни, здоровью, пытки и сексуальное насилие. Впоследствии жалобы смогут подавать бизнес и государство.

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Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале опубликовал видеоинструкцию

Напомним, 2 апреля Нидерланды созывают в Гааге международную конференцию по вопросам правосудия по военным преступлениям россии в Украине. В конференции примут участие представители Украины, а также министры государств-членов ЕС, представители Международного уголовного суда и Евроюста.

Справка Finance.ua:

2 апреля в Гааге начинает работу международный реестр ущерба, нанесенного россией в Украине;

первые заявления о компенсации в него будут внесены во время проведения конференции по преследованию военных преступлений рф;

международный реестр ущерба будет насчитывать более 40 категорий убытков, потерь и ущерба.



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