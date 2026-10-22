Нужно ли ФЛП платить налоги (пособие по беременности и родам)

Пособие по беременности и родам, получаемое ФЛП, не включается в общий налогооблагаемый доход и не подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором.

Управляйте своими расходами просто и эффективно с помощью дебетовой карты. Выбрать оптимальный вариант для себя можно на Finance.ua.

Кто имеет право

Право на получение такого пособия имеют застрахованные лица, в частности физические лица — предприниматели.

Выплата пособия по беременности и родам не считается доходом от предпринимательской деятельности.

Читайте также При каких условиях ФЛП могут быть плательщиками единого налога

Соответственно, получение такого пособия не влияет на сумму дохода, которая учитывается для определения налоговых обязательств плательщика единого налога, а также не приводит к возникновению дополнительных налоговых обязательств по НДФЛ и военному сбору.

Напомним, физические лица-предприниматели могут работать на упрощенной системе налогообложения и уплачивать единый налог, если отвечают требованиям своей группы. Они отличаются допустимыми видами деятельности, годовым доходом и количеством наемных работников. В Государственной налоговой службе объяснили, кто может избрать первую, вторую или третью группу и кому упрощенная система недоступна.