Нужно ли ФЛП платить налоги (пособие по беременности и родам)

Соответственно, получение такого пособия не влияет на сумму дохода, которая учитывается для определения налоговых обязательств плательщика единого налога, а также не приводит к возникновению дополнительных налоговых обязательств по НДФЛ и военному сбору.
Напомним, физические лица-предприниматели могут работать на упрощенной системе налогообложения и уплачивать единый налог, если отвечают требованиям своей группы. Они отличаются допустимыми видами деятельности, годовым доходом и количеством наемных работников. В Государственной налоговой службе объяснили, кто может избрать первую, вторую или третью группу и кому упрощенная система недоступна.
Ранее Finance.ua составил перечень пяти самых выгодных бизнесов для ФЛП в конце 2025 года и начале 2026-го. При выборе направлений учитывались такие параметры как потребность рынка, стартовый капитал, потенциал прибыли, уровень конкуренции, риски и возможности для масштабирования — 5 самых выгодных бизнесов для ФЛП на конец 2025 — начало 2026 года