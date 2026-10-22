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Нужно ли ФЛП платить налоги (пособие по беременности и родам)

Личные финансы
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Нужно ли ФЛП платить налоги (пособие по беременности и родам)
Нужно ли ФЛП платить налоги (пособие по беременности и родам)
Пособие по беременности и родам, получаемое ФЛП, не включается в общий налогооблагаемый доход и не подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц и военным сбором.
Об этом сообщили в ГНС.

Кто имеет право

Право на получение такого пособия имеют застрахованные лица, в частности физические лица — предприниматели.
Выплата пособия по беременности и родам не считается доходом от предпринимательской деятельности.
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Соответственно, получение такого пособия не влияет на сумму дохода, которая учитывается для определения налоговых обязательств плательщика единого налога, а также не приводит к возникновению дополнительных налоговых обязательств по НДФЛ и военному сбору.
Напомним, физические лица-предприниматели могут работать на упрощенной системе налогообложения и уплачивать единый налог, если отвечают требованиям своей группы. Они отличаются допустимыми видами деятельности, годовым доходом и количеством наемных работников. В Государственной налоговой службе объяснили, кто может избрать первую, вторую или третью группу и кому упрощенная система недоступна.
Ранее Finance.ua составил перечень пяти самых выгодных бизнесов для ФЛП в конце 2025 года и начале 2026-го. При выборе направлений учитывались такие параметры как потребность рынка, стартовый капитал, потенциал прибыли, уровень конкуренции, риски и возможности для масштабирования — 5 самых выгодных бизнесов для ФЛП на конец 2025 — начало 2026 года
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ФЛПНалоги
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