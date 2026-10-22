Рейтинг самых экстравагантных авиаперелетов: что там есть

AirAdvisor отследил ведущие международные авиакомпании мира, чтобы составить рейтинг самых «экстравагантных» индивидуальных впечатлений, предлагаемых как на борту, так и перед взлетом.

Компания составила исчерпывающий список «чрезвычайных премиальных удобств», которые предлагают авиакомпании, и оценила лишь те впечатления, которые можно было независимо проверить через официальные источники авиакомпании или аэропорта, пишет es.euronews

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Рейтинг AirAdvisor 10 самых экстравагантных роскошных авиакомпаний в 2026 году не включает частную авиацию, прекращенные удобства, концепции, которые еще не доступны общественности, и стандартные услуги, такие как доступ к лаунжам, бесплатные туалетно-косметические средства и обычные раскладные сиденья.

«Премиальные авиаперелеты превратились в гонку вооружений», — сказал Антон Радченко, основатель и генеральный директор AirAdvisor.

«Разкладного сиденья уже недостаточно, чтобы выделяться: авиакомпании теперь конкурируют спальнями, душевыми кабинами, отдельными лаунж-зонами и пространствами, предназначенными для пар или групп».

«Поражает то, как мало таких случаев осталось, часто они ограничиваются одним типом самолета или несколькими маршрутами».

Спа с душем на борту Эмирейтс

10 самых экстравагантных роскошей авиакомпаний 2026 года

В исследовании оценивались соответствующие требованиям роскошные впечатления по 100 шкале по пяти критериям: экстравагантность — вес 35%; редкость — 25%; конфиденциальность и эксклюзивность — 20%; сложность доступа — 10%; и впечатления вне места — 10%, что учитывает такие услуги, как душевые, спа-салоны или частные апартаменты.

Вот 10 лучших впечатлений:

1. Резиденция от Etihad Airways — 98/100: трехкомнатные апартаменты в небе

2. Спа с душем на самолетах Emirates A380 — 91/100: Душ на высоте 40 000 футов

3. SWISS First Grand Suite — 88/100: Частный лофт в небе для трех человек

4. Air France La Première — 85/100: отдельный номер площадью 45 м² перед посадкой

5. Люксы Singapore Airlines — 82/100: класс салона с отдельным местом и двуспальной кроватью

6. Allegris Suite Plus от Lufthansa — 80/100: Первоклассный люкс для двух человек, раскладывающийся в двуспальную кровать.

7. Japan Airlines A350−1000 First — 78/100: люкс шириной 1,23 м с мини-баром и 43-дюймовым экраном

8. Бортовой лаунж Emirates A380 — 76/100: коктейль-бар на высоте 40 000 футов

9. Зал ожидания Qatar Airways Al Safwa First Lounge — 72/100: Термальное джакузи перед посадкой

10. Люкс Virgin Atlantic Retreat — 68/100: люкс бизнес-класса, где могут поужинать до четырех человек.

Ранее писали, что Ryanair предупредил о «самом большом в истории» росте цен.

Перелеты по Европе в 2027 году могут обойтись путешественникам значительно дороже, чем когда-либо раньше. Такой прогноз на пресс-конференции в Брюсселе озвучил генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири.