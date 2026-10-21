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Сколько зарабатывает средний класс в Германии в 2026 году

Мир
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Евро в кошельке
Евро в кошельке
Чтобы относиться к среднему классу в Германии, одному человеку нужно получать от €1940 до €3630 в месяц «чистыми», то есть после уплаты налогов.
А с доходом свыше €6050 можно попасть в число самых богатых. Это 4% населения страны. Такие рамки определили специалисты Института немецкой экономики (IW) в исследовании, представленном 19 октября 2026 года.
В то же время, большинство немцев считают себя представителями среднего класса, хотя их место в общем распределении доходов может быть другим. Исследователи объясняют это тем, что люди обычно сравнивают собственное благосостояние с доходами друзей, коллег и соседей, которые находятся в похожих жизненных обстоятельствах.

Какой доход требуется для среднего класса в Германии

По оценкам IW, в 2024 году доходы одиноких людей в Германии распределялись по следующим категориям:
  • менее €1450 в месяц — бедное население;
  • от €1450 до €1940 — низший средний класс;
  • от €1940 до €3630 — средний класс;
  • от €3630 до €6050 — высший средний класс;
  • доход от €6050 в месяц — IW относит к состоятельному населению.
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Все суммы указаны в чистом доходе, то есть после уплаты налогов. Важно, что приведенные границы касаются именно одиноких людей.
Для семей и других типов домохозяйств отличаются пороги. Например, для супругов без детей месячный доход в разных классах таков:
  • до €2180 — относительная бедность;
  • от €2180 до €2900 — низший средний класс;
  • от €2900 до €5440 — средний класс;
  • от €5440 до €9070 — высший средний класс;
  • свыше €9070 — состоятельные.
А для супругов с одним ребенком до 14 лет:
  • до €2610 — относительно бедные;
  • от €2610 до €3480 — низший средний класс;
  • от €3480 до €6530 — средний класс;
  • от €6530 до €10 890 — высший средний класс;
  • свыше €10 890 — состоятельные.
Источник: Институт екмецкой экономики. Перевод создан с помощью ИИ
Источник: Институт екмецкой экономики. Перевод создан с помощью ИИ, www.iwkoeln.de
В целом же медианный эквивалентный доход домохозяйства в Германии два года назад составлял €2419 в месяц. Этот показатель учитывает не только доход, но и состав домохозяйства и его членов.

Кто в Германии чаще всего относится к состоятельным

По данным исследования, более высокие доходы чаще имеют люди с университетским образованием — медианный эквивалентный доход этой группы составил €3140 в месяц. Такой уровень уже соответствовал верхней трети общего распределения доходов по стране.
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Еще одна группа с относительно высокими доходами — пары без детей, у которых оба работают. Почти 12% таких домохозяйств имели общий чистый доход от €9070 в месяц. Это примерно в три раза больше, чем доля зажиточных домохозяйств в среднем по населению.

Почему немцы недооценивают свой уровень доходов

Исследователи зафиксировали, что большинство людей относят себя к среднему классу и реже считают себя бедными или состоятельными. Одно из объяснений — склонность сравнивать себя с людьми с подобным социальным положением.
К примеру, человек может ориентироваться на зарплаты коллег или знакомых и считать собственный доход обычным. Однако в масштабах всего населения страны он может быть значительно выше среднего.
«Богатыми кажутся прежде всего другие люди — такое впечатление понятно, но оно может быть обманчивым», — объясняет экономист IW Джудит Нигус.
По ее словам, многие немцы недооценивают свое место в общем распределении доходов. В то же время, трудоустройство и высшее образование дают хорошие шансы получать сравнительно высокий доход в стране.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ГерманияДоходы
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