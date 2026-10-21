ТОП-5 музеев, ставших архитектурными жемчужинами (фото)

Эксперты выбрали пять впечатляющих музеев, начиная с 80-х годов, которые определенным образом обозначили историю архитектуры.

Некоторые из выбранных музеев, например Музей Гуггенхайма в Бильбао, уже хорошо известны и включены в эту подборку, поскольку они первыми преобразовали и вернули заброшенные городские пространства.

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Кроме того, они стали примером культовой музейной концепции, которая была модной в 1990-х годах.

Другие, например Художественный музей Тесима в Японии, могут быть вам незнакомы, но приятно удивят. Однако все они вызывают глубокие эмоции, пишет Idealista

Музей дизайна Vitra (1989), Вайль-на-Рейне, Германия

Выбор 1980-х годов был нелегким, но избрали Музей дизайна Vitra по нескольким причинам. Во-первых, это первый музей Фрэнка Гэри в Европе, а во-вторых, он ознаменовал начало того, что сейчас является кампусом Vitra, где также размещены здания других важных архитекторов, многие из которых — лауреаты Притцкеровской архитектурной премии, таких как покойная Заха Хадид, Альваро Сиза, Herzog & de Meuron и Ренцо Пьяно.

Что касается самого здания, она отличается характерными для Гэри криволинейными формами, которые он позже включил в наш следующий выбор: Музей Гуггенхайма в Бильбао.

Музей Гуггенхайма в Бильбао (1997)

1990-е годы были десятилетием бума культовых музеев. Гуггенхайм Оскара Нимейера в Нитерое является хорошим примером. Во всяком случае, мы выбрали Гуггенхайм Бильбао, потому что он более известен и, кроме того, породил то, что впоследствии назвали «эффектом Гуггенхайма», то есть возрождение города благодаря архитектурной иконе: идея, о которой много писали архитекторы и эксперты, например интересная книга *Эффект Гуггенхайма* (Anagrama, 2007) Иньяки Эстебана.

Kunsthaus Graz (2003), Австрия

Кунсхаус Грац, спроектированный Питером Куком и Колином Фурнье, отличается своими луковичными формами. Это еще один из проектов, которые переосмыслили традиционное представление о том, каким должен быть музей, хотя, как ни странно, его инопланетный вид не противоречит барочным и средневековым зданиям Граца.

Художественный музей Тесима (2010), Япония

Художественный музей Тесима в Японии, проект Рюэ Нисидзавы в сотрудничестве с Рэй Найто, художницей, известной своими минималистическими работами. Музей, с высоты птичьего полета напоминающий две нежные белые капли воды, уже сам по себе — произведение искусства.

Он выныривает с полей и деревьев острова Тесима во Внутреннем море Сето, плавно сливаясь с ландшафтом. Наиболее впечатляющей его частью является главный обрыв, где расположен единственный большой выставочный зал размером 40×60 метров и высотой 4,5 метра с двумя огромными круглыми световыми окнами, сквозь которые проникают солнечный свет, дождь и ветер. Вторая часть — это волшебное кафе.

Музей повествовательного искусства Лукаса (2026), Лос-Анджелес

Проект является соучредителями режиссером Джорджем Лукасом — создателем «Звездных войн» и его женой Мелоди Гобсон.