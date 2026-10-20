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Канада планирует проложить интернет-кабель в Европу в обход США

Мир
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Норвежская компания Bulk Infrastructure планирует построить подводный оптоволоконный кабель между Европой и Канадой, который позволит передавать данные в обход США. Стоимость проекта Leif Erikson превышает $620 млн. В настоящее время компания ищет канадского партнера, который получит контрольный пакет проекта и поможет профинансировать строительство.
Об этом сообщает Bloomberg.
Кабель Leif Erikson назвали в честь скандинавского мореплавателя.

Зачем Канаде новый кабель

Инициатива должна снизить зависимость Канады от американских телекоммуникационных сетей. Значительная часть канадского интернет-трафика и телефонных звонков проходит через США. Однако обострение отношений между странами и угрозы канадскому суверенитету заставили правительство премьер-министра Марка Карни обратить внимание на эту уязвимость.

Где будет пролегать кабель Leif Erikson

Кабель будет пролегать от юга Норвегии через Атлантический океан до Геппи-Велли — Гус-Бей в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, а оттуда через Квебек в Монреаль. Общая протяженность подводного участка составит примерно 4600 км, а наземного — еще около 1900 км.
Система будет обеспечивать прямую и защищенную передачу данных для телекоммуникационных компаний, крупных дата-центров и сервисов искусственного интеллекта. По словам основателя Bulk Педера Нербо, проект обсуждают уже более пяти лет, но раньше привлечь необходимое финансирование было сложно.

Геополитические риски ускоряют реализацию проекта

Теперь инициатива приобретает актуальность из-за геополитических рисков. Европа и Азия зависят от кабельных маршрутов через Красное море, где конфликты угрожают безопасности инфраструктуры. Дополнительные трансатлантические соединения могут помочь снизить эти риски.
В сентябре проект был представлен международным инвесторам на инвестиционном саммите правительства Канады в Торонто. Оттава и Европейский Союз планируют изучить возможности расширения цифровых связей между Европой, Канадой и Азией с помощью новых подводных кабелей.
Однако перед началом строительства необходимо провести дополнительные исследования, привлечь финансирование и получить необходимые разрешения. Также проекту потребуется поддержка коренных общин Канады.
По материалам:
mezha.media
КанадаЕвропаТехнологии
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