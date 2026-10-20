Европейские победители премии World Travel Awards 2026: куда стоит поехать в отпуск

Уже 33 года World Travel Awards вручает награды лучшим в отрасли, от авиакомпаний и аэропортов до гостиниц и туристических направлений.

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Лидеры

Лиссабон, о котором было объявлено 17 октября на торжественном мероприятии в отеле Hyatt Regency Kotor Bay Resort в Черногории, получил главный приз вечера, будучи названным лучшим городом Европы, а также лучшим круизным направлением 2026 года.

Кроме того, Лиссабон был назван лучшим городом Европы, Португалия также получила звание лучшего европейского направления 2026 года.

Черногория была избрана лучшим природным направлением Европы.

Куда следует поехать в отпуск

В разных категориях направлений World Travel Awards выделяет разные страны и города, которые следует посетить, в зависимости от типа путешествия, которое вы ищете.

Пляжный отдых

Тогда португальский Алгарве — это место для вас.

Предпочитаете городской отдых — забронируйте свой билет в Афины как можно скорее.

Культура

Если вы интересуетесь культурой, то страной, которая вас зовет, должна быть Италия, тогда как тем, кто в поиске наследия, стоит обратить внимание на Армению.

Приключения

Для тех, кто превращает отпуск в приключения, Испания — это место, куда стоит поехать, а те, кто хочет насладиться природой, влюбятся в Черногорию.

Гостиницы

Отель Fingal в Эдинбурге только что назван лучшим бутик-отелем Европы.

Отель Chancery Rosewood в Лондоне был признан лучшим новым отелем 2026 года, а AMOH, курорт сети Luxury Collection на Родосе, был назван лучшим новым курортом. Если вы ищете уникальный бутик-отдых, забронируйте Avali, Mar-Bella Collection на Корфу.

Как и в случае с категориями мест назначения, World Travel Awards распределила призы в соответствии с типом гостиницы.

Венецианская гостиница The Gritti Palace, ассоциированная с Luxury Collection, получила звание самой романтичной гостиницы Европы, а молодожены захотят остановиться в Domes Noruz Chania, Autograph Collection, на Крите.

Если вы хотите проводить большую часть времени, лежа на пляже, забронируйте Elounda Beach Hotel & Villas на Крите, а если не планируете покидать курорт, попробуйте Ikos Odisia на Корфу по системе «все включено».

Если вы путешествуете по всей семье, курорт Sani на греческом побережье Халкидики имеет все необходимое, а тем, кто интересуется дизайном интерьера, стоит забронировать отель 1908 Lisboa в Португалии.

Если вы ищете островной курорт, одним из вариантов станет Inchydoney Island Lodge & Spa в Вест-Корке, а если вам нужен другой бутик-отель, забронируйте отель Fingal в Эдинбурге (уникальность заключается в том, что отель плавает).

Япония возглавила рейтинг благодаря высоким показателям по нескольким важным для старших туристов критериям. В частности, исследователи отметили качественную медицинскую систему, развитый общественный транспорт и доступность культурных и исторических памятников. Стоит отметить, что около 30% населения страны составляют люди от 65 лет. Ранее мы писали , куда поехать в путешествие туристам старше 65 лет.возглавила рейтинг благодаря высоким показателям по нескольким важным для старших туристов критериям. В частности, исследователи отметили качественную медицинскую систему, развитый общественный транспорт и доступность культурных и исторических памятников. Стоит отметить, что около 30% населения страны составляют люди от 65 лет.