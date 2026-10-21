россия завтра отправит первый танкер с дизельным топливом в США
россия планирует отправить в Соединенные Штаты первый танкер с дизельным топливом в четверг, 22 октября.
Об этом заявил вице-премьер-министр россии Александр Новак.
По его словам, судно будет перевозить 40 тысяч тонн дизельного топлива. Новак также отметил, что после первой поставки россия будет отправлять следующие партии.
По данным S&P Global Energy, цитируемым CBS, суточное потребление дизельного горючего в США достигает 554 тыс. тонн.
Договоренность США относительно российского дизтоплива
9 октября президент США Дональд Трамп заявил о «чрезвычайно успешном разговоре» с владимиром путиным и договоренность об отмене санкций на российское дизельное топливо.
россия может возобновить экспорт дизтоплива до объемов, превышающих уровни, которые определены президентом США.
По прогнозам, к концу 2026 года экспорт может составить 3−3,5 млн тонн.
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