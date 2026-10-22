Какие страны больше всего зарабатывают на туризме: рейтинг 15 крупнейших экономик

Туризм приносит экономике США более $2,6 трлн в год — примерно на 50% больше, чем Китаю, который занимает второе место в мировом рейтинге крупнейших туристических экономик.

Рейтинг крупнейших туристических экономик мира за 2025 год составили на основе данных Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), пишет Visual Capitalist

В расчеты вошли расходы как иностранных туристов, так и местных жителей, а также более широкий экономический эффект от работы туристической отрасли — в частности, деятельность поставщиков и расходы работников.

Лидеры мирового туризма

В 2025 году вклад туризма в экономику США составил $2,63 трлн. Это примерно на $880 млрд больше, чем у Китая, занявшего второе место с показателем $1,75 трлн. Разница между двумя странами превышает общий объем туристической экономики любого другого государства в мире.

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В то же время темпы роста туристической отрасли в Китае были значительно выше. По данным материала, его туристическая экономика за год выросла на 9,9%, тогда как американская — всего на 0,9%. Для сравнения, мировой показатель составил 4,1%.

Третье место заняла Германия с туристической экономикой в ​​размере $566,2 млрд. Страна стала крупнейшей туристической экономикой Европы, хотя по количеству известных туристических направлений часто упоминается Франция и Испания.

Важную роль в Германии играет внутренний туризм. По данным материала, в 2025 году на местных жителей приходилось около 83% зарегистрированных ночевок. Благодаря этому спрос на размещение достиг нового годового максимума, даже несмотря на сокращение количества ночевок иностранных гостей.

Туристическая экономика Германии по итогам года составила $566,2 млрд. Для сравнения, во Франции этот показатель был равен $311,8 млрд, а в Испании — $291 млрд.

Япония установила рекорд по количеству иностранных туристов

В 2025 году Японию, замкнувшую пятерку лидеров рейтинга, посетили рекордные 42,7 млн. иностранных туристов — на 15,8% больше, чем годом ранее. Путешественников привлекали сезонные природные явления, в частности, цветение сакуры, горнолыжные курорты и другие зимние развлечения.

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Дополнительным стимулом для поездок стала Всемирная выставка Expo в Осаке. Несмотря на рекордный поток иностранных гостей, по общему вкладу туризма в экономику Япония заняла пятое место в мировом рейтинге с показателем $343,1 млрд.

Как внутренний туризм помогает США

Несмотря на снижение интереса иностранных путешественников, американская туристическая отрасль продолжает опираться на огромный внутренний рынок. В 2025 году американцы потратили на путешествия внутри страны $1,54 трлн. Для сравнения, иностранные туристы оставили в США около $176 млрд почти в девять раз меньше.

В то же время, количество иностранных посетителей США сократилось на 5,5%, а их расходы — на 4,6%. Мексика, напротив, привлекла больше иностранных туристов и зафиксировала рост их расходов.

Таким образом, американский рынок сохраняет значительное преимущество по масштабам, хотя другие страны развивают туристическую отрасль более быстрыми темпами.

Китай наращивает туристический потенциал

Китайская туристическая экономика в 2025 году выросла на 9,9% — более чем вдвое быстрее мирового показателя. Число иностранных туристов увеличилось на 15,5% и превысило 68 млн человек. Расходы иностранных посетителей также превысили допандемийный уровень.

Одним из факторов роста стало упрощение въезда. Китай расширяет безвизовый режим иностранцев и увеличивает разрешенное время пребывания во время транзита. Дополнительно путешествия облегчают цифровые платежные сервисы и усовершенствование процедур пересечения границы.

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Развитие авиасообщения и скоростных железных дорог также помогает туристам добраться до городов и регионов за пределами основных международных транспортных узлов. В сочетании с новыми культурными объектами и тематическими парками, это способствует распространению туристических расходов по всей стране.

По объему туристической экономики Китай остается главным конкурентом США, хотя разрыв между ними все еще значителен.

Топ-15 крупнейших туристических экономик мира

По данным WTTC, в 2025 году самый большой вклад туризма в экономику зафиксировали в таких странах:

США — 2 632,62 млрд долл.; Китай — 1 754,73 млрд долл.; Германия — 566,24 млрд долл.; Великобритания — 380,25 млрд долл.; Япония — 343,16 млрд долл.; Франция — 311,87 млрд долл.; Испания — 291,08 млрд долл.; Мексика — 282,79 млрд долл.; Италия — 264,5 млрд долл.; Индия — 263,6 млрд долл.; Австралия — 198,0 млрд долл.; Саудовская Аравия — 178,1 млрд долл.; Бразилия — 173,8 млрд долл.; Турция — 170,0 млрд долл.; Нидерланды — 132,5 млрд дол.