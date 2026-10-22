Какие страны больше всего зарабатывают на туризме: рейтинг 15 крупнейших экономик

Туризм приносит экономике США более $2,6 трлн в год — примерно на 50% больше, чем Китаю, который занимает второе место в мировом рейтинге крупнейших туристических экономик.
Рейтинг крупнейших туристических экономик мира за 2025 год составили на основе данных Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC), пишет Visual Capitalist.
В расчеты вошли расходы как иностранных туристов, так и местных жителей, а также более широкий экономический эффект от работы туристической отрасли — в частности, деятельность поставщиков и расходы работников.
Лидеры мирового туризма
В 2025 году вклад туризма в экономику США составил $2,63 трлн. Это примерно на $880 млрд больше, чем у Китая, занявшего второе место с показателем $1,75 трлн. Разница между двумя странами превышает общий объем туристической экономики любого другого государства в мире.
В то же время темпы роста туристической отрасли в Китае были значительно выше. По данным материала, его туристическая экономика за год выросла на 9,9%, тогда как американская — всего на 0,9%. Для сравнения, мировой показатель составил 4,1%.
Третье место заняла Германия с туристической экономикой в размере $566,2 млрд. Страна стала крупнейшей туристической экономикой Европы, хотя по количеству известных туристических направлений часто упоминается Франция и Испания.
Важную роль в Германии играет внутренний туризм. По данным материала, в 2025 году на местных жителей приходилось около 83% зарегистрированных ночевок. Благодаря этому спрос на размещение достиг нового годового максимума, даже несмотря на сокращение количества ночевок иностранных гостей.
Туристическая экономика Германии по итогам года составила $566,2 млрд. Для сравнения, во Франции этот показатель был равен $311,8 млрд, а в Испании — $291 млрд.
Япония установила рекорд по количеству иностранных туристов
В 2025 году Японию, замкнувшую пятерку лидеров рейтинга, посетили рекордные 42,7 млн. иностранных туристов — на 15,8% больше, чем годом ранее. Путешественников привлекали сезонные природные явления, в частности, цветение сакуры, горнолыжные курорты и другие зимние развлечения.
Дополнительным стимулом для поездок стала Всемирная выставка Expo в Осаке. Несмотря на рекордный поток иностранных гостей, по общему вкладу туризма в экономику Япония заняла пятое место в мировом рейтинге с показателем $343,1 млрд.
Как внутренний туризм помогает США
Несмотря на снижение интереса иностранных путешественников, американская туристическая отрасль продолжает опираться на огромный внутренний рынок. В 2025 году американцы потратили на путешествия внутри страны $1,54 трлн. Для сравнения, иностранные туристы оставили в США около $176 млрд почти в девять раз меньше.
В то же время, количество иностранных посетителей США сократилось на 5,5%, а их расходы — на 4,6%. Мексика, напротив, привлекла больше иностранных туристов и зафиксировала рост их расходов.
Таким образом, американский рынок сохраняет значительное преимущество по масштабам, хотя другие страны развивают туристическую отрасль более быстрыми темпами.
Китай наращивает туристический потенциал
Китайская туристическая экономика в 2025 году выросла на 9,9% — более чем вдвое быстрее мирового показателя. Число иностранных туристов увеличилось на 15,5% и превысило 68 млн человек. Расходы иностранных посетителей также превысили допандемийный уровень.
Одним из факторов роста стало упрощение въезда. Китай расширяет безвизовый режим иностранцев и увеличивает разрешенное время пребывания во время транзита. Дополнительно путешествия облегчают цифровые платежные сервисы и усовершенствование процедур пересечения границы.
Развитие авиасообщения и скоростных железных дорог также помогает туристам добраться до городов и регионов за пределами основных международных транспортных узлов. В сочетании с новыми культурными объектами и тематическими парками, это способствует распространению туристических расходов по всей стране.
По объему туристической экономики Китай остается главным конкурентом США, хотя разрыв между ними все еще значителен.
Топ-15 крупнейших туристических экономик мира
По данным WTTC, в 2025 году самый большой вклад туризма в экономику зафиксировали в таких странах:
США — 2 632,62 млрд долл.;
Китай — 1 754,73 млрд долл.;
Германия — 566,24 млрд долл.;
Великобритания — 380,25 млрд долл.;
Япония — 343,16 млрд долл.;
Франция — 311,87 млрд долл.;
Испания — 291,08 млрд долл.;
Мексика — 282,79 млрд долл.;
Италия — 264,5 млрд долл.;
Индия — 263,6 млрд долл.;
Австралия — 198,0 млрд долл.;
Саудовская Аравия — 178,1 млрд долл.;
Бразилия — 173,8 млрд долл.;
Турция — 170,0 млрд долл.;
Нидерланды — 132,5 млрд дол.
Рейтинг показывает общий экономический вклад туризма, а не только доходы от иностранных посетителей. Поэтому страны с большим внутренним рынком, например США, могут занимать высокие места даже при сокращении международного туристического потока.