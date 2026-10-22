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Amazon впервые за три года увеличит сезонный наем в США

Мир
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Для поддержки кадров Amazon вводит дополнительные льготы и повышает заработную плату
Для поддержки кадров Amazon вводит дополнительные льготы и повышает заработную плату
Американский ритейлер Amazon объявил о планах нанять более 300 тысяч работников в США на праздничный сезон. Это первое увеличение найма за последние три года, которое компания объясняет ожидаемым всплеском заказов и ростом продаж.
Об этом сообщает Reuters.
Вакансии будут открыты для сезонной, неполной и полной занятости в основных операционных подразделениях компании.

Сколько будут платить работникам

Для поддержки кадров компания вводит дополнительные льготы и повышает заработную плату:
  • штатные работники будут получать минимум $20 в час, а средняя заработная плата достигнет почти $24 в час;
  • средняя почасовая оплата труда сезонных рабочих составит $20;
  • со следующего года сезонные работники с занятостью от 30 часов в неделю получат доступ к медицинскому страхованию, которое ранее предлагали только штатному персоналу.
Шаг Amazon по расширению медицинских льгот происходит на фоне аналогичных действий конкурентов. На прошлой неделе ритейлер Walmart также расширил медицинские льготы для сотрудников из-за роста расходов на здравоохранение и повышения стоимости жизни в стране.

Почему ритейлеры увеличивают наем

По прогнозу Национальной федерации розничной торговли США (NRF), праздничные продажи в стране в текущем году могут вырасти на 4,2% по сравнению с прошлым годом и превысить $1 трлн. Увеличение количества заказов создает потребность в дополнительных работниках для обработки и доставки товаров.
По материалам:
Діло
AmazonСША
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