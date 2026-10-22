Amazon впервые за три года увеличит сезонный наем в США
Сколько будут платить работникам
- штатные работники будут получать минимум $20 в час, а средняя заработная плата достигнет почти $24 в час;
- средняя почасовая оплата труда сезонных рабочих составит $20;
- со следующего года сезонные работники с занятостью от 30 часов в неделю получат доступ к медицинскому страхованию, которое ранее предлагали только штатному персоналу.
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