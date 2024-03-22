В Минюсте объяснили, почему доказательства ущерба от войны собирают партнеры — Finance.ua

В Минюсте объяснили, почему доказательства ущерба от войны собирают партнеры Сегодня 15:34 — Казна и Политика

Партнеры и международные организации занимаются сбором доказательств ущерба, который нанесла российская агрессия Украине. Причина этого — авторитетность международных инструментов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюську во время открытия сателлитного офиса Реестра ущерба в Киеве.

«Авторитетность международных инструментов подсчета ущерба намного больше, чем если бы мы считали самостоятельно — органы власти или украинским самоуправлением. Сейчас доказательства ущерба собираются международными организациями, доверие к которым является решающим с точки зрения доказательной силы», — сказал министр.

Малюська также отметил, что есть прогресс в переговорах по созданию компенсационной комиссии, которая будет решать о размере компенсаций, и фонда, который будет накапливать ресурсы для выплат.

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