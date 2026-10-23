Кабмин упростил таможенные процедуры для бизнеса

Кабинет Министров Украины принял постановление «Некоторые вопросы применения законодательства по вопросам таможенного дела в период действия военного положения». Постановление должно помочь предприятиям, пострадавшим от обстрелов, сохранить таможенные упрощения.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Предприятия смогут сохранить таможенные авторизации после обстрелов

Отдельные таможенные упрощения, а также статус авторизованного экономического оператора (АЭО) зависят от устойчивого финансового состояния предприятия. Из-за ударов по складам, оборудованию и другому имуществу часть компаний пока могут иметь сложности с соблюдением этого критерия.

Теперь при оценке будут учитываться обстоятельства, связанные с последствиями российских атак.

Предприятие, которое до повреждения или уничтожения имущества имело показатели, достаточные для уменьшенной гарантии уплаты таможенных платежей или для освобождения от гарантии, сможет получить или сохранить соответствующую авторизацию. Для этого нужно подтвердить, что финансовое состояние ухудшилось именно в результате атаки и предоставить финансовый план. По плану предприятие в течение двух лет должно добиться нужного класса финансового положения.

Постановление также предусматривает следующие изменения:

наличие отрицательных чистых активов будет учитываться на момент оценки, а не за все предыдущие три года, как было до сих пор;

меры мониторинга критерия «устойчивое финансовое состояние» для АЭО, подвергшиеся российским атакам, отсрочат до завершения семнадцатого месяца со дня прекращения или отмены военного положения в Украине;

предприятия, которым остановили авторизацию, или находящиеся в процедуре переоценки, смогут предоставить в Гостаможслужбу документы и информацию с учетом изменений, внесенных этим постановлением;

для предприятий, пользующихся уменьшенной гарантией или освобождением от гарантии, повторную оценку проведут в I-II кварталах 2027 года по их годовой отчетности за 2026 год.

Проверки импортных товаров будут проводить быстрее

На время военного положения сроки согласования при осуществлении мер официального контроля сокращаются с восьми рабочих часов до одного.

Обзор товаров, их маркировка, отбор образцов для анализа, фумигация и обеззараживание будут согласовывать по принципу «единого окна» между декларантом, Госпродпотребслужбой и таможней, выбирая ближайшее возможное время, но не позднее чем через один рабочий час от времени, предложенного декларантом.

Ожидается, что благодаря этому товары будут проводить меньше времени в зонах таможенного контроля.

До внесения изменений в секторальные планы рыночного надзора таможенные органы временно прекращают осуществление государственного контроля непродовольственной продукции. Соответствующий контроль возобновится после пересмотра секторальных планов органами рыночного надзора.

При включении товаров в обновленные планы контроля будут учитываться результаты анализа:

сведений системы оперативного взаимного оповещения о продукции, что представляет серьезный риск;

информации международных, региональных и иностранных систем уведомления о такой продукции;

принятых мер рыночного надзора по запрету предоставлять на рынке ввозимую продукцию за последние два года.

Ввоз составляющих для оборонного производства

Постановление вводит механизм реализации норм Таможенного и Налогового кодексов по ввозу с освобождением от ввозной пошлины и НДС составляющих (материалов, узлов, агрегатов, оборудования, комплектующих изделий) для производства вооружения, которое оплатили иностранные партнеры.

Другие изменения в таможенных правилах

Если системы видеонаблюдения на таможенных складах или в зонах таможенного контроля повреждены в результате боевых действий, терактов или диверсий, вызванных вооруженной агрессией россии, требования к их работе временно не применяются. Владелец соответствующего объекта должен уведомить о повреждении таможенный орган.