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Правительство готовит меры по борьбе с теневой экономикой

Казна и Политика
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Основные направления борьбы с теневой экономикой
Основные направления борьбы с теневой экономикой
Кабинет Министров совместно с народными депутатами и руководством правоохранительных органов определил первоочередные шаги для сокращения теневого сектора экономики.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
«Задача — предотвратить/исключить незаконные схемы, обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет и равные условия для бизнеса, который работает легально и платит налоги, — подчеркнул глава правительства. — Каждый месяц будем отчитываться о прогрессе».

Какие схемы планируют ликвидировать

По словам главы правительства, в ходе встречи с членами правительства, народными депутатами, руководством Бюро экономической безопасности, Национальной полиции, налоговой и таможенной служб определили основные направления борьбы с теневой экономикой.
Среди первоочередных мер:
  • противодействие незаконному производству и обращению табачных изделий, обложению электронных сигарет и жидкостей для них; контрабанда;
  • ликвидация схем уклонения от уплаты налогов;
  • махинации в игорном бизнесе и т. д.

Контроль за гуманитарной помощью

Отдельное внимание участники встречи уделили контролю за ввозом, учетом и целевым использованием гуманитарной помощи, доставляемой в Украину.
Есть обоснованные подозрения в использовании термина «гуманитарная помощь» для преступных схем. Министерство социальной политики вместе с заинтересованными госорганами подготовит соответствующие изменения нормативно-правовым актам.

Электронные контракты и инвойсы

Еще одним направлением работы станет введение электронных контрактов и инвойсов для оформления договоров и счетов, а также автоматического обмена данными.
«Рассмотрели введение электронных контрактов и инвойсов для оформления договоров и счетов и автоматического обмена данными. Для этого подготовим необходимые законодательные изменения», — сообщил премьер-министр.
По каждому направлению определили конкретные задачи, сроки их выполнения и ответственных.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что объем недополученных налогов из-за теневых схем в Украине оценивается более чем в 1 трлн грн, что создает неравные условия для конкуренции, в частности в агросекторе, ритейле и перерабатывающей отрасли. Среди ключевых проблем экономики: контрабанда, зарплаты в конвертах и ​​манипуляции с НДС путем дробления крупного бизнеса на сети ФЛП.
По материалам:
Finance.ua
КабминЭкономика
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