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Более 2 млрд грн из бюджета: государство оплатит лечение прокуроров и их семей

Казна и Политика
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Более 2 млрд грн из бюджета: государство оплатит лечение прокуроров и их семей
Более 2 млрд грн из бюджета: государство оплатит лечение прокуроров и их семей
Кабинет Министров утвердил порядок медицинского обслуживания прокуроров и членов их семей за счет государственного бюджета.
Для покрытия этих расходов и роста окладов финансирования прокуратуры в 2027 году планируется существенно увеличить.

Куда пойдут дополнительные миллиарды из бюджета

Правительство приняло постановление о финансировании медицинских услуг для работников прокуратуры и их семей. Деньги будут идти из расходов Офиса Генерального прокурора. Фактически государство берет на себя полное медицинское обеспечение прокурорских семей непосредственно из карманов налогоплательщиков.
Об этом написал общественный деятель Николай Томенко на странице в фейсбуке.
Такое решение чиновников позволит решать проблемы со здоровьем прокуроров и членов их семей за официальные бюджетные средства.
Очевидно, так чиновники стремятся остановить массовую эпидемию инвалидности среди молодых прокуроров, пишет Томенко.
Чтобы обеспечить пересмотренные зарплаты работникам ведомства и новые медицинские гарантии для их семей, Кабмин решил увеличить расходы по проекту госбюджета на 2027 год. Финансирование прокуратуры хотят дополнительно увеличить на 2 миллиарда 532 миллиона гривен.
По материалам:
Телеканал 24
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