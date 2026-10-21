Испания стала крупнейшим покупателем базового украинского продукта с начала года

Украинские производители яиц в сентябре по сравнению с сентябрем 2025 года увеличили экспорт на 20% до 208,4 млн штук.

Об этом сообщил Союз птицеводов Украины со ссылкой на информацию Государственной таможенной службы.

При этом в сентябре по сравнению с сентябрем 2025 года экспорт яиц в денежном эквиваленте снизился на 13,4% до $15,9 млн.

За 9 месяцев 2026 года по сравнению с 9 месяцами 2025 года экспорт яиц увеличился на 19% до 1,85 млрд. штук, а в денежном эквиваленте — на 30,7% до $179,9 млн.

Главными покупателями украинских яиц в январе-сентябре 2026 года были Испания (25,2%), Великобритания (12,4%), Польша (8,8%) и Чехия (7,9%).

Доля стран ЕС в экспорте составляет 76,5%.

Как сообщалось, украинские производители яиц в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличили экспорт на 65,6% до 2,05 млрд штук, а в денежном эквиваленте — в 2,8 раза до $201,9 млн.

Главными покупателями украинских яиц в 2025 году были:

Испания (16,4%),

Великобритания (11,9%),

Чехия (10,3%),

Польша (10,0%),

Хорватия (8,7%) и