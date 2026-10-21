Испания стала крупнейшим покупателем базового украинского продукта с начала года
- Испания (16,4%),
- Великобритания (11,9%),
- Чехия (10,3%),
- Польша (10,0%),
- Хорватия (8,7%) и
- Израиль (7,8%).
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