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Испания стала крупнейшим покупателем базового украинского продукта с начала года

Казна и Политика
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<i>Экспорт агропродукции благодаря ЕС продолжает жить</i>
Экспорт агропродукции благодаря ЕС продолжает жить
Украинские производители яиц в сентябре по сравнению с сентябрем 2025 года увеличили экспорт на 20% до 208,4 млн штук.
Об этом сообщил Союз птицеводов Украины со ссылкой на информацию Государственной таможенной службы.
При этом в сентябре по сравнению с сентябрем 2025 года экспорт яиц в денежном эквиваленте снизился на 13,4% до $15,9 млн.
За 9 месяцев 2026 года по сравнению с 9 месяцами 2025 года экспорт яиц увеличился на 19% до 1,85 млрд. штук, а в денежном эквиваленте — на 30,7% до $179,9 млн.
Главными покупателями украинских яиц в январе-сентябре 2026 года были Испания (25,2%), Великобритания (12,4%), Польша (8,8%) и Чехия (7,9%).
Доля стран ЕС в экспорте составляет 76,5%.
Как сообщалось, украинские производители яиц в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличили экспорт на 65,6% до 2,05 млрд штук, а в денежном эквиваленте — в 2,8 раза до $201,9 млн.
Главными покупателями украинских яиц в 2025 году были:
  • Испания (16,4%),
  • Великобритания (11,9%),
  • Чехия (10,3%),
  • Польша (10,0%),
  • Хорватия (8,7%) и
  • Израиль (7,8%).
По материалам:
Finance.ua
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