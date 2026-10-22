Обновлены размеры пенсий: как изменилась сумма

В Украине средняя пенсия с 1 января по 1 октября выросла с 6544,62 грн до 7287,8 грн. Такой рост произошел в первую очередь благодаря мартовской индексации.

После нее динамика роста пенсий значительно замедлилась. Так, в июле средняя пенсия составляла 7272,7 грн, так что с июля по октябрь средняя пенсия выросла всего на 15 грн.

Об этом говорится в данных ПФУ. Средняя пенсия работающих пенсионеров за этот период увеличилась с 7994,17 грн до 8019,18 грн. Это на 25,01 грн больше, чем в июле.

По данным ПФУ, по состоянию на 1 октября 2026 года пенсии назначали на таких основаниях:

по возрасту — 72,25%;

по инвалидности — 15,12%;

в случае потери кормильца — 7,10%;

по выслуге лет — 5%;

социальные пенсии — 0,49%;

пожизненное содержание судей — 0,04%.

Следует учитывать, что средняя пенсия не означает, что именно такую ​​сумму получает большинство украинцев. Фактические выплаты отличаются в зависимости от стажа, заработка, вида пенсии и других обстоятельств.

Читайте также Пенсия может возрасти более чем наполовину: что дает максимальную надбавку

По состоянию на 1 октября 2026 года более половины украинских пенсионеров получали более 5 тыс. грн. в месяц. В частности, 36,63% имели пенсии от 5 тыс. до 10 тыс. грн, а еще 19,02% - более 10 тыс. грн. В то же время выплаты от 3 тыс. до 4 тыс. грн получали 23,79% пенсионеров.