0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Обновлены размеры пенсий: как изменилась сумма

Казна и Политика
38
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Обновлены размеры пенсий: как изменилась сумма
Обновлены размеры пенсий: как изменилась сумма
В Украине средняя пенсия с 1 января по 1 октября выросла с 6544,62 грн до 7287,8 грн. Такой рост произошел в первую очередь благодаря мартовской индексации.
После нее динамика роста пенсий значительно замедлилась. Так, в июле средняя пенсия составляла 7272,7 грн, так что с июля по октябрь средняя пенсия выросла всего на 15 грн.
Об этом говорится в данных ПФУ. Средняя пенсия работающих пенсионеров за этот период увеличилась с 7994,17 грн до 8019,18 грн. Это на 25,01 грн больше, чем в июле.
По данным ПФУ, по состоянию на 1 октября 2026 года пенсии назначали на таких основаниях:
  • по возрасту — 72,25%;
  • по инвалидности — 15,12%;
  • в случае потери кормильца — 7,10%;
  • по выслуге лет — 5%;
  • социальные пенсии — 0,49%;
  • пожизненное содержание судей — 0,04%.
Следует учитывать, что средняя пенсия не означает, что именно такую ​​сумму получает большинство украинцев. Фактические выплаты отличаются в зависимости от стажа, заработка, вида пенсии и других обстоятельств.
Читайте также
По состоянию на 1 октября 2026 года более половины украинских пенсионеров получали более 5 тыс. грн. в месяц. В частности, 36,63% имели пенсии от 5 тыс. до 10 тыс. грн, а еще 19,02% - более 10 тыс. грн. В то же время выплаты от 3 тыс. до 4 тыс. грн получали 23,79% пенсионеров.
  • До 3000 грн — 3,40%.
  • От 3001 до 4000 грн — 23,79%.
  • От 4001 до 5000 грн — 17,16%.
  • От 5001 до 10 000 грн — 36,63%.
  • Более 10 000 грн — 19,02%.
По материалам:
Обозреватель
Пенсия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems