Обновлены размеры пенсий: как изменилась сумма
- по возрасту — 72,25%;
- по инвалидности — 15,12%;
- в случае потери кормильца — 7,10%;
- по выслуге лет — 5%;
- социальные пенсии — 0,49%;
- пожизненное содержание судей — 0,04%.
- До 3000 грн — 3,40%.
- От 3001 до 4000 грн — 23,79%.
- От 4001 до 5000 грн — 17,16%.
- От 5001 до 10 000 грн — 36,63%.
- Более 10 000 грн — 19,02%.
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