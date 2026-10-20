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Пенсия может возрасти более чем наполовину: что дает максимальную надбавку

Личные финансы
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Пенсионер
Пенсионер
В Украине часть пенсионеров могут получить существенное повышение пенсии — надбавка может достигать примерно 54%, если выполнены все условия, предусмотренные законодательством.
В Пенсионном фонде объясняют, что речь идет о доплатах за дополнительный стаж и высоком коэффициенте заработка, которые формируются на протяжении всей трудовой жизни.

Как увеличить пенсию

Наибольшее влияние имеет стаж больше, чем минимально необходимый. За каждый год работы по достижении пенсионного возраста государство начисляет дополнительный процент. Если человек продолжал работать и платил ЕСВ в полном объеме, его надбавка может быть максимальной.
Второй ключевой фактор — официальная зарплата выше средней по стране. Чем больше коэффициент заработка, тем выше будет пенсия. Именно сочетание продолжительного стажа и высоких взносов позволяет добиться повышения на уровне более 50%.
ПФУ отмечает, что для получения максимальной надбавки важно, чтобы все периоды работы были правильно отображены в реестре. Ошибки в документах, пропущенные месяцы уплаты ЕСВ или несоответствие персональных данных могут уменьшить размер пенсии, даже если фактический стаж значительно больше.
Напомним, специалисты советуют проверить информацию о стаже в своем электронном кабинете и при необходимости подать заявление на уточнение данных. Это позволит избежать потери лет работы и получить полный объем надбавок, предусмотренных законодательством.
Ранее мы сообщали, что через несколько месяцев усилят требования для выхода на пенсию в 60 и 63 года. Чтобы «вовремя» получить пенсию, достаточно иметь 33 года стажа, то со следующего года «норму» увеличат на 12 месяцев — до 34 лет.
Также Finance.ua писал, что сейчас в Украине 10 млн пенсионеров. Средний размер пенсии составляет 7287 грн.
По материалам:
Fbc.biz.ua
ПенсияВыплата пенсий
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