Контролируемые операции: с какими странами больше всего сотрудничает украинский бизнес

По итогам 2025 отчетного года налогоплательщики подали 2742 отчета о контролируемых операциях. Это примерно на 2% меньше, чем годом ранее. В то же время, общая задекларированная сумма таких операций увеличилась на 12% до 3,7 трлн грн.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

С какими странами Украина проводит больше всего контролируемых операций

Наибольшая часть контролируемых операций приходилась на нерезидентов, зарегистрированных в таких странах:

Швейцария — 17%;

Австрия — 16%;

Франция — 13%;

Нидерланды и Польша — по 7%;

США и Германия — по 6%.

Какие операции преобладают в общем объеме

Половину общего размера контролируемых операций составляли операции с продуктами. В частности, 19% приходилось на сырьевые товары. Еще 30% от общего объема составляли банковские услуги. Доли других категорий распределились следующим образом:

услуги — 8%;

финансовые услуги — 7%;

операции с ценными бумагами — 4%;

другие операции — 1%.

Какие методы трансфертного ценообразования применяли плательщики

Для установления соответствия условий контролируемых операций принципу «вытянутой руки» плательщики чаще всего применяли методы:

сравнительной неконтролируемой цены (301, 306, 307) — 59%;

чистой прибыли (304) — 37%;

цены перепродажи/издержки плюс/распределение прибыли (302, 303, 305) — 4%.

Из каких стран происходят материнские компании международных групп

За отчетный период 1692 налогоплательщика подали уведомление об участии в международных группах компаний. Наибольшая часть материнских компаний этих групп была налоговыми резидентами таких стран:

Кипр — 19%;

США — 12%;

Германия — 10%;

Франция и Швейцария — по 5%;

Великобритания и Австрия по 4%;

Украина, Нидерланды и Польша — по 3%.

Совокупная доля других стран составила 32%.