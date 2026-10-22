Контролируемые операции: с какими странами больше всего сотрудничает украинский бизнес
С какими странами Украина проводит больше всего контролируемых операций
- Швейцария — 17%;
- Австрия — 16%;
- Франция — 13%;
- Нидерланды и Польша — по 7%;
- США и Германия — по 6%.
Какие операции преобладают в общем объеме
- услуги — 8%;
- финансовые услуги — 7%;
- операции с ценными бумагами — 4%;
- другие операции — 1%.
Какие методы трансфертного ценообразования применяли плательщики
- сравнительной неконтролируемой цены (301, 306, 307) — 59%;
- чистой прибыли (304) — 37%;
- цены перепродажи/издержки плюс/распределение прибыли (302, 303, 305) — 4%.
Из каких стран происходят материнские компании международных групп
- Кипр — 19%;
- США — 12%;
- Германия — 10%;
- Франция и Швейцария — по 5%;
- Великобритания и Австрия по 4%;
- Украина, Нидерланды и Польша — по 3%.
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