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Контролируемые операции: с какими странами больше всего сотрудничает украинский бизнес

Казна и Политика
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По итогам 2025 отчетного года налогоплательщики подали 2742 отчета о контролируемых операциях. Это примерно на 2% меньше, чем годом ранее. В то же время, общая задекларированная сумма таких операций увеличилась на 12% до 3,7 трлн грн.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

С какими странами Украина проводит больше всего контролируемых операций

Наибольшая часть контролируемых операций приходилась на нерезидентов, зарегистрированных в таких странах:
  • Швейцария — 17%;
  • Австрия — 16%;
  • Франция — 13%;
  • Нидерланды и Польша — по 7%;
  • США и Германия — по 6%.

Какие операции преобладают в общем объеме

Половину общего размера контролируемых операций составляли операции с продуктами. В частности, 19% приходилось на сырьевые товары. Еще 30% от общего объема составляли банковские услуги. Доли других категорий распределились следующим образом:
  • услуги — 8%;
  • финансовые услуги — 7%;
  • операции с ценными бумагами — 4%;
  • другие операции — 1%.

Какие методы трансфертного ценообразования применяли плательщики

Для установления соответствия условий контролируемых операций принципу «вытянутой руки» плательщики чаще всего применяли методы:
  • сравнительной неконтролируемой цены (301, 306, 307) — 59%;
  • чистой прибыли (304) — 37%;
  • цены перепродажи/издержки плюс/распределение прибыли (302, 303, 305) — 4%.

Из каких стран происходят материнские компании международных групп

За отчетный период 1692 налогоплательщика подали уведомление об участии в международных группах компаний. Наибольшая часть материнских компаний этих групп была налоговыми резидентами таких стран:
  • Кипр — 19%;
  • США — 12%;
  • Германия — 10%;
  • Франция и Швейцария — по 5%;
  • Великобритания и Австрия по 4%;
  • Украина, Нидерланды и Польша — по 3%.
Совокупная доля других стран составила 32%.
Также налогоплательщики провели самостоятельную корректировку цены контролируемых операций и сумм налоговых обязательств. По результатам 2025 года было представлено Приложение ТЦ к налоговой декларации по налогу на прибыль предприятий на сумму 3,8 млрд грн. Это 54% ​​общей суммы корректировок, проведенных в 2026 году.
По материалам:
Finance.ua
НалогиГНСОтчетностьБизнес
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