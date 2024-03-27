Реестр ущерба от агрессии рф начнет принимать первые заявления уже в апреле — Finance.ua

Реестр ущерба от агрессии рф начнет принимать первые заявления уже в апреле Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Реестр ущерба от агрессии рф начнет принимать первые заявления уже в апреле, Фото: rbc.ua

Реестр ущерба в результате российской агрессии начнет принимать первые заявления 2 апреля 2024 года.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Реестр

«2 апреля 2024 года RD4U (Реестр ущерба от российской агрессии) официально открывает процесс подачи заявлений на возмещение причиненного вреда, ущерба или травм, вызванных российской агрессией против Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что историческое открытие и презентация пройдут в Гааге в рамках министерской конференции «Восстановление справедливости для Украины» при присутствии генсекретаря Совета Европы Марии Пейчинович Бурич, руководителей международных организаций и топ-чиновников из более чем 60 государств.

Совет RD4U решил открыть Реестр для подачи заявлений, доказательств и связанной информации, убедившись, что уже создана необходимая документальная и техническая база.

«Успех в продвижении вперед потребует постоянной поддержки со стороны всех заинтересованных сторон. Реестр ущерба для Украины продолжит свою работу с самоотверженностью и решительностью отстаивать справедливость для украинского народа в соответствии со своим мандатом», — заявил председатель правления Роберт Спано.

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Первоначальный запуск 2 апреля будет сосредоточен на одной критической категории, а именно на повреждении или уничтожении жилищного имущества. Разрушение домов во время войны оказывает огромное влияние на жизнь людей. Ожидается, что в этой категории будет подано от 300 000 до 600 000 заявлений.

Реестр планирует запустить дополнительные категории в ближайшее время, с особым акцентом на заявления от лиц, наиболее пострадавших от войны, а также заявления, связанные с повреждением или разрушением объектов критической инфраструктуры Украины. Затем появятся другие категории. Поэтапный подход гарантирует, что Реестр сможет способствовать эффективной подаче заявлений и подготовиться к скорейшей обработке и регистрации заявлений.

«Мы гордимся чрезвычайным прогрессом, достигнутым RD4U всего через девять месяцев с момента основания. Вскоре мы начнем получать заявки, что стало важной вехой, возможной благодаря непоколебимой преданности и поддержке Совета Европы, наших участников и ассоциированных членов, правления и секретариата. Отмечая это достижение, мы отдаем себе отчет, что это только начало. Сейчас наше внимание сосредотачивается на укреплении потенциала RD4U в получении и обработке заявлений», — отметил исполнительный директор Реестра убытков для Украины Маркиян Ключковский.

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Напомним, Реестр убытков — это система учета заявлений физических, юридических лиц и государства Украины о возмещении вреда, потерь, ущерба от агрессии россии против Украины.

Реестр начнет прием заявлений на компенсации для пострадавших от вооруженной злости рф. Речь идет об открытии одной категории заявителей, а в общей сложности Реестр будет насчитывать 40 категорий.

Каждая категория будет иметь отдельно утвержденную Уставом Реестра форму претензий и свой перечень доказательной базы. Правила представления — едины для всех.

Международный реестр ущерба — это первая составляющая Глобального компенсационного механизма, разработку которого инициировало Министерство юстиции Украины еще в мае 2022 года вместе с международными партнерами. Компенсационный механизм состоит из Реестра ущерба, Компенсационной комиссии и Фонда.

Укрінформ По материалам:

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