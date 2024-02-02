В Украине заработал Государственный реестр санкций — Finance.ua

В Украине заработал Государственный реестр санкций Сегодня 11:03 — Казна и Политика

В Украине заработал Государственный реестр санкций

В Украине начал действовать Государственный реестр санкций, в котором уже есть 17 202 физических и юридических лица.

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

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Согласно решению СНБОУ, реестр — это информационно-коммуникационная система, обеспечивающая сбор, накопление, защиту, учет, отображение, обработку и предоставление информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции.

Для чего нужен этот реестр

Реестр был создан для предоставления бесплатного публичного доступа граждан к актуальной и достоверной информации о субъектах, в отношении которых применены санкции.

В реестре — 17 202 физических и юридических лица, которые считаются подсанкционными. На сайте есть возможность в электронной форме получить выписку с информацией о личности.

Источниками информации Реестра являются решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также судебные решения о применении санкций.

«Данные в реестре обновляются оперативно. Они открыты и общедоступны, кроме случаев, предусмотренных законом», — рассказали в СНБО.

Справка Finance.ua:

президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 36/2024 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 января 2024 года «Об утверждении Положения о Государственном реестре санкций». Указ вступил в силу со дня его обнародования;

Положение о Государственном реестре санкций определяет порядок ведения и доступа к единому Государственному реестру санкций, а также предоставление сведений из него.

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