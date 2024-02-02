В Украине заработал Государственный реестр санкций — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине заработал Государственный реестр санкций

Казна и Политика
35
В Украине заработал Государственный реестр санкций
В Украине заработал Государственный реестр санкций
В Украине начал действовать Государственный реестр санкций, в котором уже есть 17 202 физических и юридических лица.
Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.
Читайте также
Согласно решению СНБОУ, реестр — это информационно-коммуникационная система, обеспечивающая сбор, накопление, защиту, учет, отображение, обработку и предоставление информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции.

Для чего нужен этот реестр

Реестр был создан для предоставления бесплатного публичного доступа граждан к актуальной и достоверной информации о субъектах, в отношении которых применены санкции.
В реестре — 17 202 физических и юридических лица, которые считаются подсанкционными. На сайте есть возможность в электронной форме получить выписку с информацией о личности.
Читайте также
Источниками информации Реестра являются решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, а также судебные решения о применении санкций.
«Данные в реестре обновляются оперативно. Они открыты и общедоступны, кроме случаев, предусмотренных законом», — рассказали в СНБО.

Справка Finance.ua:

  • президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 36/2024 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 января 2024 года «Об утверждении Положения о Государственном реестре санкций». Указ вступил в силу со дня его обнародования;
  • Положение о Государственном реестре санкций определяет порядок ведения и доступа к единому Государственному реестру санкций, а также предоставление сведений из него.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.