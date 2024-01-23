13-й пакет санкций: ЕС готовит эмбарго против российского алюминия — Finance.ua

13-й пакет санкций: ЕС готовит эмбарго против российского алюминия Сегодня 15:30 — Мир

13-й пакет санкций: ЕС готовит эмбарго против российского алюминия

Европейский Союз намерен ввести эмбарго против российского алюминия в рамках 13-го пакета санкций.

Об этом пишет Politico.

Самая большая проблема состоит в том, что Евросоюзу все труднее находить большие цели для введения санкций, отмечает издание.

Ядерная энергетика или сжиженный природный газ (LNG) остаются вне ограничений из-за позиции разных стран Евросоюза. «Росатом» строит два новых реактора для Венгрии, поэтому она не позволяет наложить санкции на российский атомный сектор, а российский LNG импортируется многими странами, прежде всего Испанией.

Поэтому в рамках 13 пакета санкций Евросоюз планирует сосредоточить свое внимание не на российском экспорте, а на российском импорте.

По словам одного из дипломатов, с которыми общалось издание, Евросоюз планирует рассмотреть эмбарго еще на ряд товаров, но переговоры по этому поводу находятся на ранней стадии.

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Так, поскольку процесс выплавки алюминия требует огромного количества электроэнергии, санкции против алюминия одновременно станут санкциями против энергетического сектора.

Страны ЕС хотят создать дополнительные препятствия для приобретения россией компонентов, которые она не умеет производить сама и которые ей нужны для высокотехнологичного оружия, такого как управляемые ракеты.

Но и здесь результаты неоднозначные. По словам министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, борьба с обходом санкций остается головной болью для ЕС.

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«Сложность заключатся в том, что некоторые из этих компонентов не попадают под санкции, потому что могут быть в чем-то, что, на первый взгляд, выглядит достаточно безвредным. Мы называем это запчастями к холодильникам. А россияне разбирают это и потом используют», — объяснил он.

13-й пакет санкций хотят согласовать ко второй годовщине полномасштабного российского вторжения — 24 февраля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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