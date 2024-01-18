Офис Президента: в 2023 году западные компании поставили россии критически важные компоненты на $2,9 млрд в обход санкций — Finance.ua

Офис Президента: в 2023 году западные компании поставили россии критически важные компоненты на $2,9 млрд в обход санкций Сегодня 11:46 — Мир

Офис Президента: в 2023 году западные компании поставили россии критически важные компоненты на $2,9 млрд в обход санкций

За первые десять месяцев 2023 года западные компании поставили в россию критически важные компоненты на общую сумму $2,9 млрд.

Об этом говорится в новом докладе «группы Ермака-Макфола», который разрабатывает рекомендации по санкциям против россии.

Первое исследование — « Проблемы обеспечения экспортного контроля » разоблачает пути поставки в россию товаров военного и двойного назначения. В отчете рассматриваются около 2800 иностранных компонентов, найденных в российской военной технике, а также компании, ответственные за их производство.

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Отмечается, что в 2023 году импорт товаров военного назначения в рф почти полностью возобновился после введения ограничений и составил 90% от объемов до начала полномасштабного вторжения.

С другой стороны, импорт товаров двойного назначения сократился почти на 29%, что является свидетельством успешности мер по экспортному контролю в случае их надлежащего применения и соблюдения.

Продукция более 250 западных компаний была обнаружена в образцах уничтоженного или трофейного российского оружия. За первые десять месяцев 2023 года западные компании поставили в россию критически важные компоненты на общую сумму 2,9 млрд долларов. Импорт в рф станков с ЧПУ в январе — октябре 2023-го вырос на 33% по сравнению с досанкционным периодом и составил 292 млн долларов.

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Эксперты призывают принять меры для того, чтобы экспортный контроль упреждал российские попытки обойти его. В таких мерах должны быть учтены отдельные вызовы на разных этапах цепочки поставок, кроме того, они должны быть направлены на устранение пробелов в политике экспортного контроля, усиление корпоративной ответственности, противодействие попыткам обхода со стороны третьих стран, а также укрепление институтов и международного сотрудничества.

Второе исследование — « Как выявить и использовать слабые места Кремля в сфере компьютерных сетей и программного обеспечения » — анализирует использование со стороны рф западного программного обеспечения для функционирования критических систем в военной, энергетической и финансовой сферах, а также в направлении разработки искусственного интеллекта и применение облачных технологий.

российский военно-промышленный комплекс в значительной степени полагается на взаимосвязанные программные системы, построенные на базе Red Hat Linux. Системы Neutrino, Alt 8 SP и Astra Linux были созданы с участием западных компаний.

российские энергетические компании в значительной степени полагаются на западное ПО для оценки залежей в месторождениях природных ресурсов. Ключевые системы включают Roxar RMS, Paradigm, Landmark Engineer’s Desktop и STARS. Несмотря на санкции, эти пакеты доступны через местных представителей и посредников.

российские банки продолжают использовать программные продукты производства Oracle и Microsoft. Проблемы с использованием систем SAS и IBM толкают финансовые учреждения для поиска альтернативных программных продуктов, в частности Digital Q. Reporting и Polymatica.

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Таким образом, неэффективное импортозамещение в финансовой сфере открывает окно потенциально успешных санкционных ограничений. В зависимости от ПО VMware и Citrix побуждает российские учреждения к использованию собственных альтернатив, имеющих проблемы с функциональностью и надежностью.

Эксперты Группы рекомендуют ввести санкции против российских разработчиков и прекратить поддержку российских программных продуктов со стороны компаний-подрядчиков из стран-партнеров, в частности, привлекать такие компании к ответственности за нарушение принципов KYC (know your client).

Другие предложенные ограничения включают требования прекратить финансовые операции с российскими компаниями, запретить участие западных компаний в совместных разработках, а также создание отдельной базы данных по альтернативному программному обеспечению, которое использует рф.

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