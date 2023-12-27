Глава НБУ объяснил, как повлияют на россию новые санкции США — Finance.ua

Глава НБУ объяснил, как повлияют на россию новые санкции США
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный объяснил важность новых санкций Соединенных Штатов Америки против россии. Он отметил, что с 24 февраля происходит активное развитие глобальной санкционной стратегии, и это важный элемент реакции мира на действия россии.
Об этом Пышный написал в Facebook.
Он отметил, что 2022 год стал годом перелома в истории санкций и ввода непредвиденных ограничений для россии. Это привело к тому, что россия стала отправлять торговые и финансовые потоки в третьи страны во избежание санкций.
Читайте также
«2023 год также отмечается как важный год для санкционного контроля, и новые ограничения от США положат начало трендам, которые будут актуальны в 2024 году», — написал глава НБУ.
В ответ на новые ограничения и разъяснения от регуляторов финансовые учреждения со всего мира начали быстро реагировать на операции, связанные с россией, и калибровать свои средства контроля для эффективного управления рисками, связанными с постоянными попытками россии обходить санкции.
А последний шаг США — кульминация этого санкционного года, который задаст тренд для 2024 года.
Что будут означать новые санкции для россии
Недавно были опубликованы изменения в законодательство США, включающие в себя применение санкций к финансовым учреждениям россии в следующих случаях:
- осуществление или содействие важным финансовым трансакциям в пользу или от имени любого лица в ключевых отраслях российской экономики, поддерживающих военно-промышленную базу россии, включая технологический, оборонный, аэрокосмический и производственный секторы;
- содействие значительным трансакциям или оказанию услуг привлечением российской военно-промышленной базы, включая конкретные производственные ресурсы и технологические материалы, которые россия пытается получить из иностранных источников.
В случае нарушения этих ограничений финансовое учреждение может быть подвергнуто полной блокаде санкциями США или ограничениям в открытии и обслуживании корреспондентских счетов.
Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) опубликовало разъяснения относительно шагов, которые должны быть предприняты финансовыми учреждениями для минимизации рисков, в частности:
- пересмотр клиентской базы;
- уведомление клиентов об ожидаемых требованиях;
- проведение опроса клиентов для получения информации об их контрагентах;
- уменьшение риска, связанного с клиентами или контрагентами, осуществляющими высокорискованную деятельность или отказывающимися предоставлять необходимую информацию;
- проведение обучения по вопросам комплаенса как для персонала первой линии, так и для руководства.
Эти новые меры являются одними из самых мощных шагов в санкционной политике в этом году, и они существенно усилят эффективность санкционного режима против россии. Финансовый сектор признается ключевым в санкционном поле, и любые связи с россией считаются токсичными, поэтому повышенный контроль и проверка необходимы для всех соответствующих транзакций.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью