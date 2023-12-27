Глава НБУ объяснил, как повлияют на россию новые санкции США — Finance.ua

Глава НБУ объяснил, как повлияют на россию новые санкции США Сегодня 09:02 — Казна и Политика

Глава НБУ объяснил, как повлияют на россию новые санкции США

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный объяснил важность новых санкций Соединенных Штатов Америки против россии. Он отметил, что с 24 февраля происходит активное развитие глобальной санкционной стратегии, и это важный элемент реакции мира на действия россии.

Об этом Пышный написал в Facebook.

Он отметил, что 2022 год стал годом перелома в истории санкций и ввода непредвиденных ограничений для россии. Это привело к тому, что россия стала отправлять торговые и финансовые потоки в третьи страны во избежание санкций.

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«2023 год также отмечается как важный год для санкционного контроля, и новые ограничения от США положат начало трендам, которые будут актуальны в 2024 году», — написал глава НБУ.

В ответ на новые ограничения и разъяснения от регуляторов финансовые учреждения со всего мира начали быстро реагировать на операции, связанные с россией, и калибровать свои средства контроля для эффективного управления рисками, связанными с постоянными попытками россии обходить санкции.

А последний шаг США — кульминация этого санкционного года, который задаст тренд для 2024 года.

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Что будут означать новые санкции для россии

Недавно были опубликованы изменения в законодательство США, включающие в себя применение санкций к финансовым учреждениям россии в следующих случаях:

осуществление или содействие важным финансовым трансакциям в пользу или от имени любого лица в ключевых отраслях российской экономики, поддерживающих военно-промышленную базу россии, включая технологический, оборонный, аэрокосмический и производственный секторы;

содействие значительным трансакциям или оказанию услуг привлечением российской военно-промышленной базы, включая конкретные производственные ресурсы и технологические материалы, которые россия пытается получить из иностранных источников.

В случае нарушения этих ограничений финансовое учреждение может быть подвергнуто полной блокаде санкциями США или ограничениям в открытии и обслуживании корреспондентских счетов.

Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) опубликовало разъяснения относительно шагов, которые должны быть предприняты финансовыми учреждениями для минимизации рисков, в частности:

пересмотр клиентской базы;

уведомление клиентов об ожидаемых требованиях;

проведение опроса клиентов для получения информации об их контрагентах;

уменьшение риска, связанного с клиентами или контрагентами, осуществляющими высокорискованную деятельность или отказывающимися предоставлять необходимую информацию;

проведение обучения по вопросам комплаенса как для персонала первой линии, так и для руководства.

Эти новые меры являются одними из самых мощных шагов в санкционной политике в этом году, и они существенно усилят эффективность санкционного режима против россии. Финансовый сектор признается ключевым в санкционном поле, и любые связи с россией считаются токсичными, поэтому повышенный контроль и проверка необходимы для всех соответствующих транзакций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 По материалам:

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