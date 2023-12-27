Глава НБУ объяснил, как повлияют на россию новые санкции США — Finance.ua

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Глава НБУ объяснил, как повлияют на россию новые санкции США

Казна и Политика
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Глава НБУ объяснил, как повлияют на россию новые санкции США
Глава НБУ объяснил, как повлияют на россию новые санкции США
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный объяснил важность новых санкций Соединенных Штатов Америки против россии. Он отметил, что с 24 февраля происходит активное развитие глобальной санкционной стратегии, и это важный элемент реакции мира на действия россии.
Об этом Пышный написал в Facebook.
Он отметил, что 2022 год стал годом перелома в истории санкций и ввода непредвиденных ограничений для россии. Это привело к тому, что россия стала отправлять торговые и финансовые потоки в третьи страны во избежание санкций.
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«2023 год также отмечается как важный год для санкционного контроля, и новые ограничения от США положат начало трендам, которые будут актуальны в 2024 году», — написал глава НБУ.
В ответ на новые ограничения и разъяснения от регуляторов финансовые учреждения со всего мира начали быстро реагировать на операции, связанные с россией, и калибровать свои средства контроля для эффективного управления рисками, связанными с постоянными попытками россии обходить санкции.
А последний шаг США — кульминация этого санкционного года, который задаст тренд для 2024 года.
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Что будут означать новые санкции для россии

Недавно были опубликованы изменения в законодательство США, включающие в себя применение санкций к финансовым учреждениям россии в следующих случаях:
  • осуществление или содействие важным финансовым трансакциям в пользу или от имени любого лица в ключевых отраслях российской экономики, поддерживающих военно-промышленную базу россии, включая технологический, оборонный, аэрокосмический и производственный секторы;
  • содействие значительным трансакциям или оказанию услуг привлечением российской военно-промышленной базы, включая конкретные производственные ресурсы и технологические материалы, которые россия пытается получить из иностранных источников.
В случае нарушения этих ограничений финансовое учреждение может быть подвергнуто полной блокаде санкциями США или ограничениям в открытии и обслуживании корреспондентских счетов.
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Кроме того, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) опубликовало разъяснения относительно шагов, которые должны быть предприняты финансовыми учреждениями для минимизации рисков, в частности:
  • пересмотр клиентской базы;
  • уведомление клиентов об ожидаемых требованиях;
  • проведение опроса клиентов для получения информации об их контрагентах;
  • уменьшение риска, связанного с клиентами или контрагентами, осуществляющими высокорискованную деятельность или отказывающимися предоставлять необходимую информацию;
  • проведение обучения по вопросам комплаенса как для персонала первой линии, так и для руководства.
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Эти новые меры являются одними из самых мощных шагов в санкционной политике в этом году, и они существенно усилят эффективность санкционного режима против россии. Финансовый сектор признается ключевым в санкционном поле, и любые связи с россией считаются токсичными, поэтому повышенный контроль и проверка необходимы для всех соответствующих транзакций.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Телеканал 24
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