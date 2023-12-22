Байден утвердил санкции против банков, которые помогают россии покупать товары для армии — Finance.ua

Байден утвердил санкции против банков, которые помогают россии покупать товары для армии Сегодня 18:00 — Фондовый рынок

Байден утвердил санкции против банков, которые помогают россии покупать товары для армии

Президент США Джо Байден подписал указ об экономических мерах против иностранных финансовых учреждений, которые будут причастны к поставкам в россию подсанкционных военных товаров.

Указ был опубликован на сайте Белого дома.

Документ предусматривает, что министр финансов США после консультаций с государственным секретарем и, при необходимости, министром торговли может налагать на иностранное финансовое учреждение санкции, если оно помогло с платежом лицу, связанному с технологическим или оборонным сектором рф.

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Другое основание введения санкций — предоставление «любой услуги, связанной с военно-промышленной базой россии, в частности продажа, поставка или передача любого товара или класса товаров».

Под «иностранными финансовыми учреждениями» подразумеваются любые учреждения, предоставляющие финансовые услуги — от банков до пенсионных фондов или операторов платежных систем, а также их дочерние компании.

Отдельно указ Байдена предусматривает, что такие санкции могут налагаться без предупреждения, поскольку в противном случае существует риск сокрытия активов, подлежащих ограничениям.

Документ также предусматривает введение ограничений на российские бриллианты путем правки другого указа относительно санкций против россии, как это было договорено лидерами «Группы семи» ранее в этом месяце.

Западные финансовые учреждения в основном прекратили вести бизнес с россией. Но представители администрации Байдена ожидают, что угроза новых санкций будет побуждать американские и европейские финансовые компании оказывать давление на банки в других странах, чтобы те избегали российских контрабандных схем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда По материалам:

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