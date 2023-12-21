США объявили об ужесточении санкций против российской нефти — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США объявили об ужесточении санкций против российской нефти

47
США объявили об ужесточении санкций против российской нефти
США объявили об ужесточении санкций против российской нефти
Соединенные Штаты переходят к следующему этапу ужесточения санкций против российских нефтяных доходов, направленных на недопущение обхода «потолка цен» на морскую транспортировку нефти из рф и усиление контроля за такими действиями.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление Министерства финансов США.
В рамках усилий по обеспечению соблюдения потолка цен Управление по контролю за иностранными активами Минфина США совместно со странами-партнерами обновили правила соблюдения санкций против российской нефти.
Читайте также
Изменения направлены на усиление процессов аттестации и учета для определенных поставщиков услуг по транспортировке нефти.
Дополнительно США наложили санкции на компанию-судовладельца SUN Ship Management, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах, принадлежащую подсанкционному российскому государственному оператору флота «Совкомфлот».
Под ограничения также попали три подпольных трейдера российской нефти, позволявшие москве обходить «потолок цен» из Гонконга и ОАЭ.
Читайте также
В декабре 2022 года Запад установил верхний предел цены на морской экспорт российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Санкции также запрещают западным компаниям предоставлять услуги по перевозке нефти из рф по цене выше «потолка».
Ограничение вынудило россию переориентировать продажу нефти на гораздо более отдаленные страны, такие как Китай и Индия, а также инвестировать в «теневые флоты» из изношенных танкеров, которые официально не отслеживаются.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.