ЕС поддержал 12-й пакет санкций против россии — Finance.ua

ЕС поддержал 12-й пакет санкций против россии
Совет Европейского Союза в понедельник, 18 декабря, поддержал 12-й пакет санкций против россии.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
«Давление на россию должно системно продолжаться. Чтобы обескровить российскую военную машину. Чтобы агрессор почувствовал цену развязанной войны и дорого заплатил за страдания и разрушения, причиненные Украине», — написал он.
Пакет подразумевает ряд секторальных ограничений. Среди них:
- постепенный запрет на импорт российских алмазов,
- запрет на предоставление программного обеспечения для промышленного производства,
- расширен запрет на импорт из россии сжиженного нефтяного газа, чугуна, черных металлов.
Также вводится частичный запрет транзита через россию товаров, которые могут увеличить промышленные мощности, а также ужесточается механизм ограничения цен на российскую нефть.
Кроме того, ЕС расширил запрет на экспорт компонентов беспилотников и высокотехнологичных товаров.
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