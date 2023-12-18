ЕС поддержал 12-й пакет санкций против россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС поддержал 12-й пакет санкций против россии

34
ЕС поддержал 12-й пакет санкций против россии
ЕС поддержал 12-й пакет санкций против россии
Совет Европейского Союза в понедельник, 18 декабря, поддержал 12-й пакет санкций против россии.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
«Давление на россию должно системно продолжаться. Чтобы обескровить российскую военную машину. Чтобы агрессор почувствовал цену развязанной войны и дорого заплатил за страдания и разрушения, причиненные Украине», — написал он.
Пакет подразумевает ряд секторальных ограничений. Среди них:
  • постепенный запрет на импорт российских алмазов,
  • запрет на предоставление программного обеспечения для промышленного производства,
  • расширен запрет на импорт из россии сжиженного нефтяного газа, чугуна, черных металлов.
Также вводится частичный запрет транзита через россию товаров, которые могут увеличить промышленные мощности, а также ужесточается механизм ограничения цен на российскую нефть.
Кроме того, ЕС расширил запрет на экспорт компонентов беспилотников и высокотехнологичных товаров.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.