ЕС поддержал 12-й пакет санкций против россии — Finance.ua

ЕС поддержал 12-й пакет санкций против россии Сегодня 17:36

ЕС поддержал 12-й пакет санкций против россии

Совет Европейского Союза в понедельник, 18 декабря, поддержал 12-й пакет санкций против россии.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

«Давление на россию должно системно продолжаться. Чтобы обескровить российскую военную машину. Чтобы агрессор почувствовал цену развязанной войны и дорого заплатил за страдания и разрушения, причиненные Украине», — написал он.

Пакет подразумевает ряд секторальных ограничений. Среди них:

постепенный запрет на импорт российских алмазов,

запрет на предоставление программного обеспечения для промышленного производства,

расширен запрет на импорт из россии сжиженного нефтяного газа, чугуна, черных металлов.

Также вводится частичный запрет транзита через россию товаров, которые могут увеличить промышленные мощности, а также ужесточается механизм ограничения цен на российскую нефть.

Кроме того, ЕС расширил запрет на экспорт компонентов беспилотников и высокотехнологичных товаров.

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