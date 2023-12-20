Последний пакет санкций ЕС против россии оценивается в €2 миллиарда в год — ОП Сегодня 14:27

Последний пакет санкций ЕС против россии оценивается в €2 миллиарда в год — ОП

Принятый Евросоюзом 12-й пакет санкции против государства-агрессора россии суммарно оценивается в 2 миллиарда евро в год.

Об этом в интервью Украинскому радио сказал советник Офиса Президента по санкциям, секретарь Международной рабочей группы по российским санкциям и заместитель председателя Task Force UA Владислав Власюк.

По его словам, в пакете, в частности, появился запрет на импорт в ЕС сжиженного газа LPG.

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Это очень сильный символический момент, потому что некоторые страны продолжали закупать и даже нарастили импорт. Теперь они не смогут этого делать. По нефти ― есть ряд положений, которые сделают гораздо сложнее для россии продолжать нарушать «потолок» на цену. По товарам и технологиям ― расширяется перечень запрещенных к экспорту в россию европейских товаров. В то же время вводятся ограничения на импорт в ЕС российских металлов, сплавов и т. д. Весь пакет суммарно оценивается в 2 млрд евро в год", — сказал он.

Также, напомнил Власюк, в пакете — запрет на импорт российских алмазов непромышленного назначения, в том числе обработанных в третьих странах.

«То есть начинается прикрытие российской алмазной индустрии», — отметил он.

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По словам советника ОП, некоторые санкции сразу вступают в силу: алмазы — с 1 января следующего года, торговля — сразу, LPG — поэтапный запрет в течение года.

В то же время, указал он, «не без ложки дегтя», потому что с запретом на импорт в ЕС стали и некоторых металлических изделий одновременно вводятся исключения и квоты, которые близки к размеру импорта, который был, и он будет постепенно снижаться.

«По сути, мы говорим о большом символизме в запрете экспорта российской стали, но на самом деле он очень сильно смягчается постепенностью запрета и наличием квот в течение довольно длительного времени», — добавил Власюк.

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Индивидуальные санкции, примерно 140 позиций, в основном касаются российских компаний, задействованных в военно-промышленном комплексе, чиновников, виновных в принудительной депортации украинских детей и военных. По его словам, это основные категории физических и юридических лиц, попавших в новый раунд санкций ЕС.

Советник ОП также прогнозирует, что к концу февраля 2024 года «нас ожидают большие санкционные пакеты от всех ключевых партнеров».

«Идентично к тому, как это было в 2023 году, когда приняли 11-й пакет. Постепенно страны-партнеры пришли к феноменальной синхронности. Сейчас в санкционной коалиции около 40 стран. Все между собой общаются, все пытаются друг у друга „подглядывать“ идеи о введении санкционных ограничений. Конечно, ограничения со стороны Канады и Японии, например, сработают по-разному. Но сама идея коммуникации по поводу направлений дальнейших санкций присутствует. И самое важное — это синхронизация по ключевым санкциям», — подчеркнул Власюк.

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Укрінформ По материалам:

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